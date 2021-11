Atlético Nacional tuvo que pagar hace pocos meses los famosos cinco millones de dólares por el caso Fernando Uribe y Cortuluá. Ahora, esos fantasmas vuelven a acechar.

Hace unos días se conoció que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación a 16 equipos del fútbol colombiano y otras 20 personas naturales por presuntos actos anticompetitivos, los cuales se dieron a cabo entre 2018 y 2021. Esto podría generar múltiples multas millonarias y sanciones de consideración. Atlético Nacional no se quedaría por fuera.

Según lo publicó la SIC, estos 16 equipos serán llamados a declarar y esclarecer algunos actos que podrían ser sancionables, como violar el derecho al trabajo de sus jugadores e incumplimientos de contratos. Javier Hernández Bonnet reveló en Blog Deportivo que Atlético Nacional estaría metido en ese problema.

Si bien solo se revelaron 16 presuntos responsables, como Once Caldas, Deportivo Pasto y La Equidad, el periodista afirmó que, “Me dicen que hay otros clubes que podrían entrar al listado. Me hablan de Atlético Nacional. El equipo no está exento de un llamado por temas correspondientes a la investigación”.

Algo que reveló Hernández, y que es de suma importancia, es que Jairo Rubio Escobar, actual representante legal de Acolfutpro y quien está al frente de esta investigación ante la SIC, ha sido abogado de Postobón y Ardila Lule, por lo cual le tocaría estar en contra de una de las empresas a las que está relacionado.