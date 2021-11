¿A qué se debe la mejora de Jonatan Álvez con Nacional? El uruguayo respondió

Jonatan Álvez pasó de la oscuridad a la luz. En el primer semestre de la temporada 2021, sus actuaciones no fueron buenas. Bajo la dirección técnica de Alexandre Guimarães, el uruguayo no encontró el camino y tras la eliminación de Atlético Nacional de todas las competencias (Liga BetPlay 2021-II, Copa BetPlay 2021 y Copa Libertadores 2021), la hinchada le recriminó.

La afición Verdolaga asistió a un entrenamiento en la sede del club en Guarne, Antioquia y allí, por medio de pancartas y cánticos pidieron la salida del futbolista de 33 años.

🎶Cuando se va, cuando se va, el Loco Alves de Nacional…🎶

No queremos más a ese uruguayo en nuestro Club @nacionaloficial @LDSoficial pic.twitter.com/ROxB8Y5734 — 🟢Prado Verde | 1999 ⚪️ (@PradoVerde1999) June 25, 2021

Sin embargo, la institución respaldó su continuidad, teniendo en cuenta que aún le quedaba tiempo de contrato y el entrenador Alejandro Restrepo decidió tenerlo muy presente en sus nóminas, lo que le cayó perfecto al charrúa.

“Creo que este semestre para mí está siendo bastante bueno por lo que me ha pasado, la mejora que tuve, el cambio de actitud que tuve, la confianza que me dio el profe en los partidos, ahí traté de demostrar que le puedo sumar al equipo”, expresó.

Por desgracia para él, el mes pasado sufrió una molestia física que lo sacó por algunas semanas del grupo principal y fue baja de algunos compromisos. Sin embargo, ya está de vuelta para afrontar las instancias definitivas.

“El tema de la lesión ahora… sí me desmotivé un poco porque venía bien, venía con confianza, venía sumando para el equipo y te pasan esas cosas que la verdad no es bueno para un jugador y me bajoneó un poco porque uno trata de estar ahí siempre y aparte el equipo viene bien, con la actitud, con las ganas que el profe pide, con el estilo de juego que nos piden, y el que entre trata de sumar y de mostrar lo que sabe y por eso vamos yendo por un buen camino”, apuntó.

Álvez ajusta 42 presencias vistiendo la camiseta del Rey de Copas y hasta ahora ha logrado diez anotaciones.