Netflix anuncia miniserie de ficción sobre Ayrton Senna

La miniserie de Netflix basada en la vida del piloto de autos brasileño Ayrton Senna muestra la intimidad del hombre que se convirtió en un héroe nacional y conquistó el mundo.

Netflix anunció la producción del primer drama de ficción sobre el ídolo Ayrton Senna da Silva (1960-1994). El proyecto le dará a los fans la oportunidad de cruzar la línea de meta no con Senna, pero sí con Beco o Becão, los cariñosos apodos del piloto con los que se referían a él sus amigos y familiares.

Más que recordar momentos notables de su carrera, la miniserie es una invitación a explorar la personalidad y las relaciones familiares del tres veces campeón de la Fórmula 1. Senna ha personificado profundamente la voluntad de los brasileños de salir adelante en la vida y ha acelerado los corazones de los jóvenes, adultos y niños alrededor del mundo.

El programa, que retrata al hombre detrás del héroe nacional, es producido por Gullane para Netflix con una participación activa de la familia del piloto. La miniserie tendrá locaciones internacionales, además de sets íntimos como la casa en la que Senna creció en el estado de São Paulo, a la que sus familiares entregaron un acceso sin precedente.

“Es muy especial anunciar que contaremos la historia que solo unas pocas personas conocen de él. La familia Senna está comprometida en hacer de este proyecto algo totalmente único y sin precedentes. Y nadie mejor que Netflix, que tiene un alcance global, para ser nuestro socio”, celebró Viviane Senna, hermana de Ayrton.

“Senna es la clase de persona que necesitamos. Un joven que peleó por sus sueños y enfrentó muchos obstáculos para representar a una nación. Senna une a Brasil”, comentaron Fabiano y Caio Gullane.

El punto de partida será el debut profesional de Ayrton, cuando se muda a Inglaterra para competir en la F1600. Su trayectoria de superación, desajustes, alegría, tristeza, todo estará ahí mientras que el programa retrata al hombre detrás del mito. La historia culmina en el trágico accidente en Imola, Italia, durante el Gran Premio de San Marino.

“Senna empezó su viaje en São Paulo y conquistó el mundo, nos sentimos honrados de llevar su viaje inspirador a todos sus fanáticos en donde sea que estén. Ayrton Senna tiene un legado que se extiende a generaciones y fronteras y Netflix se enorgullece de entregar esta nueva mirada al hombre detrás del piloto de carreras a sus suscriptores en más de 190 países”, dijo María Angela de Jesus, directora de producciones originales de Netflix en Brasil.

La miniserie, que será rodada en inglés y portugués brasileño, tendrá ocho episodios. Su estreno está previsto para 2022.

