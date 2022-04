Play-In y Playoffs de la temporada 2022 en la NBA

12 equipos ya aseguraron su cupo en las instancias finales, mientras que 8 sueñan con quedarse con uno de los dos cupos que da el Play-In.

La temporada regular en el baloncesto de la NBA 2022 está llegando a su fin, por lo que en los próximos días iniciará la postemporada, donde se disputarán los playoffs y Play-in para así buscar el campeón de los 75 años del baloncesto de los Estados Unidos.

Este año se volvieron a disputar los 82 partidos que habitualmente siempre se han jugado en la fase regular, a excepción de la temporada 2020-2021 que hubo 72 encuentros a raíz de la pandemia.

También, mantuvieron los 8 equipos clasificados por conferencia a los playoffs y los cuatro equipos al Play-In.

¿Qué es el Play-In?

El Play-In es el “repechaje” de la NBA, el cual se lleva a cabo antes de la primera ronda de los playoffs entre el séptimo y el décimo equipo con mejor porcentaje de triunfos en cada conferencia (Este y Oeste).

Los equipos con el séptimo y el octavo mejor porcentaje de victorias en cada conferencia, tendrán dos oportunidades para ganar un partido y quedarse con el cupo para los playoffs.

Mientras que los equipos con noveno y décimo porcentaje de triunfos de cada conferencia, tendrán que ganar dos partidos seguidos para lograr su cupo a la postemporada.

Cuando se termine la temporada regular, el equipo con el séptimo mejor porcentaje de cada conferencia será local ante el octavo de su conferencia en un único partido. El ganador será el séptimo clasificado a los playoffs de su respectiva conferencia.

El noveno de cada conferencia recibirá al décimo mejor porcentaje en el otro partido del Play In. El ganador se enfrentará al perdedor del séptimo y el octavo, y el ganador de este partido será el octavo clasificado a los playoffs de cada conferencia.

Clasificados

Por el lado de la Conferencia Este, el mejor equipo de la temporada regular fue Miami Heat con 53 partidos ganados y 29 perdidos. Seguido de los Boston Celtics, Milwaukee Bucks y los Philadelphia 76ers con 51-31, el quinto lugar fue para Toronto Raptors y el sexto para los Chicago Bulls.

Los equipos que jugarán el Play-in de esta conferencia son: Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks y Charlotte Hornets.

Por el lado de la Conferencia Oeste, los Phoenix Suns fueron el mejor equipo de su Conferencia y del año, rompiendo el récord de victorias de la franquicia, el mejor registro de la NBA y la mayor cantidad de victorias en una temporada por un equipo desde la temporada 2017-2018, con un total de 64 triunfos y 18 derrotas.

A los Suns, también se le suman Memphis Grizzlies, Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Utah Jazz e Indiana Pacers. El Play-In lo jugarán los Minnesota Timberwolves, Los Ángeles Clippers, New Orleans Pelicans y San Antonio Spurs.

Calendario

● 12-15 abril: Play-In Conferencia Este y Conferencia Oeste

● 16 abril: Inicio Playoffs

● 2 junio: Inicio finales 2022

● 19 junio: Séptimo juego de las finales (si es necesario)

● 23 junio: Draft NBA 2022

Partidos Playoffs Conferencia Oeste:

● Phoenix Suns (1) vs Ganador Play-In del viernes 15 de abril

● Memphis Grizzlies (2) vs Timberwolves/Clippers

● Golden State Warriors (3) vs Denver Nuggets (6)

● Dallas Mavericks (4) vs Utah Jazz (5).

Partidos y cruces de Play-In Conferencia Oeste:

● Martes 12 de abril: Minnesota Timberwolves (7) vs Los Angeles Clippers (8)

● Miércoles 13 de abril: New Orleans Pelicans (9) vs San Antonio Spurs (10)

● Viernes 15 de abril: Perdedor 7°/8° vs Ganador 9°/10°

Partidos Playoffs Conferencia Este:

● Miami Heat (1) vs Ganador Play-In del viernes 15 de abril

● Boston Celtics (2) vs Nets/Cavaliers

● Milwaukee Bucks (3) vs Chicago Bulls (6)

● Philadelphia 76ers (4) vs Toronto Raptors (5)

Partidos y cruces de Play-In Conferencia Este:

● Martes 12 de abril: Brooklyn Nets (7) vs Cleveland Cavaliers (8)

● Miércoles 13 de abril: Atlanta Hawks (9) vs Charlotte Hornets (10)

● Viernes 15 de abril: Perdedor 7°/8° vs Ganador 9°/10°