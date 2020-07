Necesita una consola Nintendo Switch y ser un amante de lo retro, los juegos clásicos de NES y SNES que coparon de diversión décadas anteriores.

La nostalgia por lo retro se puede convertir en una linda oportunidad para compartir en familia. Si de joven o niño disfrutó con una consola Nintendo, ya sea NES o SNES, usted solamente necesita de una Nintendo Switch.

Tal cual. La consola más reciente de Nintendo es el pasaporte para volver al pasado, a la generación de los 8 bits y desde allí iniciar un recorrido por títulos que hoy son de culto: Marios Bros, Super Punch-Out, Donkey Kong Country, Super Ghouls’n Ghosts, entre otros…

Todo es posible con la Nintendo Switch. El catalogo es generoso y hay novedades desde el 15 de julio del 2020, cuando será el lanzamiento oficial de más juegos para NES y SNES, de acceso para todos los suscriptores de Nintendo Swith Online.

Si no entienden bien de qué se trata (o si lo sabe, omita este párrafo), haga de cuenta que usted, amante de los retro, se compra una Nintendo Switch, que además le brinda la opción de suscribirse a un servicio online. Debe pagar para jugar online con esta poderosa consola y en su catálogo vienen incluidos los juegos clásicos.

Se requiere una suscripción a Nintendo Switch Online (se vende por separado) y una cuenta Nintendo para poder jugar en línea.

La cantidad de juegos importantes que hay de esas épocas doradas para muchos de los que hoy siguen siendo fieles a Nintendo en verdad amerita una inversión. Así mismo, la actualización que estará vigente a partir del 15 de julio incluye un título de lujos para SNES: Nade menos que Donkey Kong Country, el gran clásico desarrollado por Rare y lanzado oficialmente en 1994.

Los suscriptores de Nintendo Switch Online pueden disfrutar de una selección de más de 60 juegos clásicos de NES™ y Super NES™, incluyendo Super Mario Kart™, Super Metroid™, The Legend of Zelda™: A Link to the Past™ entre otros. Algunos juegos permiten competir, o cooperar, en línea con amigos, compartir tu pantalla o pasarse virtualmente el control.

Tiene otras alternativas como rebobinar el juego, manteniendo oprimidos ZL + ZR. Si cometen un error o quieren regresar a una sección del juego es perfectamente posible.

¿Cómo jugar clásicos de NES y SNES en Colombia?

Compran la suscripción, que se puede hacer en línea desde la eShop de Nintendo. Hay suscripciones individuales (para un usuario con cuenta de Nintendo), disponibles para un mes, tres y hasta un año. También se puede adquirir una suscripción familiar, válida hasta para 8 usuarios con cuenta Nintendo.