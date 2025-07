A partir del 24 de julio de 2025, la Administración del Seguro Social (SSA) empezará a aplicar recortes automáticos de hasta el 50% sobre los pagos del SSI de quienes recibieron más dinero del que les correspondía y no hayan saldado su deuda o acordado un plan de pago.

Si estás entre los beneficiarios del SSI o del Seguro Social que tiene un sobrepago pendiente, desde esa fecha verás reducido tu cheque mensual mientras la SSA recupera los fondos. La medida forma parte de un plan de recuperación más estricto impulsado este año.

El SSA reducirá el 50% de los cheques del SSI de quienes deben sobrepagos

El nuevo ajuste anunciado por el SSA busca recuperar miles de millones de dólares en pagos excesivos acumulados. De acuerdo con registros oficiales, aproximadamente 2 millones de personas fueron notificadas en el último año fiscal por haber recibido más de lo que les correspondía en sus beneficios mensuales.

Si recibes pagos de jubilación, SSDI o SSI y tienes un saldo pendiente, debes saber que la retención del 50% se aplicará de forma automática a partir de finales de julio, unos 90 días después de haber recibido la carta oficial de sobrepago. Por ejemplo, si tu beneficio mensual es de 1.200 $, desde el 24 de julio podrías recibir solo 600 $ hasta que la deuda sea liquidada.

Este recorte aplica incluso si el sobrepago no fue tu culpa. Es importante que revises cualquier notificación que hayas recibido desde abril porque la SSA está enviando estos avisos con anticipación para permitirte tomar medidas antes de que la deducción comience.

Cómo negociar o solicitar exenciones de la SSA ante estos recortes

Si no puedes afrontar que el 50% de tu beneficio mensual sea retenido, la SSA permite solicitar planes de pago alternativos o exenciones. Para ello debes demostrar que el sobrepago no fue tu responsabilidad, que no puedes afrontar esa devolución o que la recuperación sería injusta en tu situación económica.

Las solicitudes pueden hacerse directamente a través del portal oficial SSA.gov o en tu oficina local. Además, los pagos voluntarios de la deuda se pueden realizar en línea, mediante tarjeta de crédito o cheque, para evitar que se active la retención automática. Recuerda que esta política no afecta a todos los beneficiarios: solo quienes hayan recibido un aviso formal de sobrepago y aún no hayan solucionado su situación financiera con la agencia.

Si no tienes deudas pendientes, tu cheque mensual continuará llegando con normalidad según el calendario habitual.

El calendario de pagos del SSA para julio no ha cambiado:

3 de julio: pagos a beneficiarios que comenzaron antes de mayo de 1997

9 de julio: pagos para nacidos entre el 1 y el 10

16 de julio: pagos para nacidos entre el 11 y el 20

23 de julio: pagos para nacidos entre el 21 y el 31

1 de julio: pagos del SSI ya distribuidos a personas mayores de 65 o con incapacidad y recursos limitados. Para evitar sorpresas, es fundamental que mantengas actualizada tu información en SSA.gov y revises todas las comunicaciones oficiales que lleguen a tu dirección registrada.

Así podrás confirmar si estás entre los beneficiarios afectados y, de ser necesario, actuar con tiempo para plantear una apelación o solicitar una reducción en la deducción mensual.