Este mes de julio, los pagos mensuales del Seguro Social por Incapacidad (SSDI) y los beneficios para veteranos reciben un aumento del 2.5%. Este ajuste, ya confirmado, se refleja automáticamente en los depósitos de quienes califican, mejorando el monto que recibes cada mes.

Si eres beneficiario de SSDI o recibes pagos como veterano, debes saber que tu cheque mensual ya incorpora este incremento, aplicado desde los primeros pagos de julio, de acuerdo con el ajuste vigente aprobado para compensar el impacto de la inflación.

El aumento del 2.5% mejora los pagos de SSDI y veteranos en julio

La Administración del Seguro Social (SSA) y el Departamento de Asuntos de los Veteranos aplican ajustes anuales que buscan mantener el poder adquisitivo de los pagos frente a la inflación. En julio, este ajuste específico del 2.5% representa un refuerzo para millones de personas que dependen de estos beneficios como ingreso principal.

Por ejemplo, si antes tu pago mensual de SSDI era de 1,500 $, este mes recibirás aproximadamente 1,537 $. De manera similar, los veteranos que reciben pagos regulares verán reflejado el incremento en los depósitos que comenzaron a distribuirse a partir de la primera semana de julio. Este incremento del 2.5% no requiere que hagas ningún trámite adicional: se aplica de forma automática en función del monto base al que tenías derecho hasta junio.

Sin embargo, es importante que estés atento a tu extracto o cuenta bancaria para confirmar que el nuevo pago ya refleja el ajuste correctamente.

El calendario de pagos del Seguro Social sigue el cronograma regular

El ajuste del 2.5% corresponde a las reglas vigentes de los pagos indexados al costo de vida, en línea con las proyecciones de inflación más recientes. Afecta tanto a beneficiarios de SSDI como a quienes reciben pensiones y compensaciones del Departamento de Asuntos de los Veteranos. SSDI: para quienes cumplen con la programación habitual por fecha de nacimiento (9, 16 y 23 de julio según el rango de fechas).

Beneficios de veteranos: generalmente el primer día hábil del mes siguiente, pero con algunos anticipos según las normas estatales. Además del incremento de julio, debes tener en cuenta que estos ajustes no sustituyen el aumento anual por COLA (Cost of Living Adjustment) que se calcula cada otoño y se aplica a partir de enero de cada año. Es decir, el 2.5% es un refuerzo adicional en el contexto actual y no un reemplazo del ajuste regular anual.

Puedes confirmar el importe exacto de tu cheque del Seguro Social de esta forma

Si quieres confirmar el importe exacto que te corresponde tras el aumento, puedes hacerlo directamente en tu cuenta en línea en My Social Security o en la aplicación oficial del Departamento de Asuntos de los Veteranos, dependiendo del beneficio que recibas. Allí podrás verificar el nuevo cálculo y el desglose de tus depósitos futuros.

Para quienes aún reciben notificaciones por correo postal, es recomendable mantener actualizada tu dirección para que cualquier comunicación oficial sobre estos ajustes llegue correctamente. También puedes consultar en la oficina local de la SSA o del VA si necesitas aclaraciones específicas sobre cómo afecta el aumento a tu pago mensual.