Millonarios, cerca de repetir la peor racha con Gamero como DT

Algo que parecía superado en Millonarios con Alberto Gamero, está repitiéndose luego de un par de años. ¡Otra vez la misma racha!

Es la de una extensa cantidad de partidos sin ganar. La más larga fue de 9. Se dio en el inicio de su experiencia como DT del cuadro albiazul. ¡Fueron 9! Los sumó entre Sudamericana y Liga durante febrero y octubre de 2020. En total fueron 6 empates y 3 caídas (Always Ready, Independiente Medellín y Once Caldas). Se cortó ganando en Envigado (1-2) con doblete de Chicho Arango, pero ese equipo no entró en los 8.

Ya es la segunda peor racha sin triunfos de Millonarios con Gamero

Empatar con Atlético Bucaramanga en el Campín (0-0) por la Fecha 2 de la Liga BetPlay II-2022 la llevó a 7 compromisos. La última vez que Millonarios ganó fue ante el mismo rival, en el inicio de los cuadrangulares de 2022-1, el 22 de mayo. A partir de ahí dejó de hacerlo. Por eso no clasificó a la final del certamen y ahora está protagonizando un triste inicio de semestre.

Millonarios dejó de ganar en estos 7 partidos: Atlético Nacional en el Atanasio (2-2), Junior en el Metropolitano (2-1) y Atlético Bucaramanga en el Alfonso López (2-1) por cuadrangulares; y en el Campín, ante Junior (0-0) y Atlético Nacional (0-0) en esa misma fase; ahora también ante Deportivo Pasto (1-1) y Atlético Bucaramanga (0-0) en el nuevo semestre.

En total son 5 empates y 2 derrotas las que tienen a Millonarios viviendo su segunda peor racha sin triunfos con Alberto Gamero como DT. La oportunidad de cortarla la tendrá en la Fecha 3 cuando visite a Atlético Nacional en el Atanasio (16 de julio).