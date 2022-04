Gamero y la realidad del equipo: “Nos cuesta porque no metemos los goles”

Millonarios perdió con América de Cali un partido que, según Alberto Gamero, mereció al menos empatar. No lo hizo porque le cuesta marcar.

Lo dijo en rueda de prensa: “Nos cuesta porque no metemos los goles. Esa es la realidad. En el 0-0 tenemos la posesión de balón y América no nos llegaba claro. En el segundo tiempo, de 45 minutos, jugamos 40 en el campo de América y tuvimos opciones. Lo que pasa es que no la metemos. Cuesta tirar un buen centro, tirar una mejor pared, hacer un mejor control. Hubo cosas diferentes hoy. Todo lo que se hizo fue para por lo menos empatar el partido. Los goles son amores y esa es la desazón que tenemos. Tuvimos para llegar y no pudimos concretar”.