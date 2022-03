Gamero: los jugadores con mal genio y su ‘regaño’ a Silva

El entrenador de Millonarios contó una infidencia que vivió con Mackalister Silva luego de la derrota con Fluminense.

En un especial de Win Sports , Alberto Gamero habló de todo. El momento que vive su equipo, su amor por Millonarios y su relación con sus dirigidos. Incluso se animó a hablar de la personalidad de su capitán David Mackalister Silva y cómo él le da manejo a esos temas.

“Uno debe conocer el genio de sus jugadores. En Millonarios hay jugadores malgeniados y también personas alegres. Los conozco. Cuando llegamos de Brasil, no me gustó cómo entrenó Silva. No lo vi con la alegría de siempre”, contó.

La anécdota está enmarcada en los días post-eliminación con Fluminense de Libertadores (donde Silva no tuvo una buena llave) y pre-victoria en el clásico frente a Independiente Santa Fe. Gamero tuvo que intervenir por el beneficio de su grupo.

Alberto #Gamero X @WinSportsTV “A los jugadores se les debe conocer el genio, aquí tenemos jugadores de mal genio”. pic.twitter.com/VBlmL7ABhz — La Página Embajadora (@LPEmbajadora) March 12, 2022



“Le dije que no me gustó como fue su entrenamiento, y me dijo ‘profe, yo corrí’, pero no se trata de eso. No le vi la alegría, y como capitán él no puede llegar así. Yo como cabeza de grupo llego siempre alegre, a pesar de las derrotas y los triunfos. Silva es el papá de muchos aquí, es un entrenador dentro de la cancha”, confesó el DT samario.

Gamero confía en que su equipo recobre fuerzas y sea nuevamente protagonista del fútbol colombiano. Desde lo táctico y lo mental, es una figura que está siempre involucrado con sus futbolistas.