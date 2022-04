Gamero: los “3 errores garrafales” y lo que se destaca en la caída

Millonarios estuvo perdiendo 3-0 un partido que el DT Alberto Gamero resumió con los errores que cometió el equipo. Los de la zona defensiva los definió como “garrafales”.

Carlos Sierra marcó un doblete. El primer gol lo hizo de cabeza a la salida de un tiro libre, aprovechando una desconcentración en la marca. Luego lo hizo con una chalaca enviando el balón entre las piernas de Álvaro Montero y finalmente Daniel Mosquera marcó sacando provecho de una acción en al que Andrés Llinás perdió el mano a mano con él en un costado de la cancha.

Alberto Gamero y los errores de Millonarios ante América de Cali

“Cometimos 3 errores garrafales y fueron 3 goles. Eso lo vamos a entrenar, eso lo vamos a corregir y eso vamos a mejorarlo (…). No solamente es que un jugador se deje hacer un gol. En la parte ofensiva también hay errores”, destacó el entrenador luego del 3-2 con el que Millonarios salió derrotado del Pascual Guerrero. Fue partido de la Fecha 14 en la Liga BetPlay I-2022.

Y agregó: “Hay partidos en los que cometemos más errores y no nos cobran. Hoy nos cobraron. Hoy no nos endosaron el cheque sino que nos lo cobraron por ventanilla. Pero por intensidad, generación de juego y dinámica, hoy estuvimos a la altura. Enfrentamos a un equipo joven que corre y que lucha. Millonarios hizo las cosas no para ir perdiendo 3-0. El 3-2 maquilla un poco, pero se perdió. El 3-0 sí era para nosotros bastante doloroso. Alcanzamos a descontar, es un gol menos en la tabla de diferencia y eso nos va a ayudar a pelear el primer lugar”, concluyó Alberto Gamero.