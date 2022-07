“La llave está abierta” y “no quisiera irme nunca de Millos”

Millonarios goleó en la Copa y más allá de la tranquilidad que eso le genera a Alberto Gamero, no hay relajación. Ni en eso ni en su continuidad en el equipo.

¿Por qué habló de eso? Fue extraño. Lo hizo porque se lo consultaron en la rueda de prensa. En su respuesta recordó que todavía tiene año y medio más de contrato con el club, pero también fue claro con algo: “En esto uno nunca sabe nada. Nosotros siempre tenemos la maleta lista”.

Lo que dijo Alberto Gamero en rueda de prensa

– “Estos partidos son muy peligrosos porque a veces siento uno que el equipo se relaja y no era que tenía rabia sino que quería que no tomaran el partido folclórico. Estaba pendiente de eso”.

– “A pesar que ganamos 3-0, por muchos pasajes del partido me parece que enfrentamos a un buen equipo. Un equipo serio que tiene una idea táctica y que lo controlamos bien. Había podido ser un marcador más abultado, pero la llave está abierta. Hay cositas que nos dejan tranquilos, pero no relajados”.

– “Tenemos muchas alternativas. Hoy los extremos fueron por su perfil y me demostraron que pueden jugar por los dos perfiles”.

– “Estoy feliz en Millonarios, contento con lo que estoy haciendo, con el deseo de darle la estrella. Por eso estoy luchando y trabajando lo que más pueda. Tengo una gran felicidad de estar en esta gran institución. Directivos, hinchas y periodistas me han tratado muy bien. Ojalá que pueda cumplir el año y medio que me queda en el club. Nunca me quisiera ir”.

La rueda de prensa de Millonarios tras ganarle a Fortaleza (Dimayor)