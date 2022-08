Gamero: el porqué de su rabia y qué le pasó a Andrés Gómez

Alberto Gamero estuvo molesto en el segundo tiempo ante Unión. En la transmisión del partido se vio su regaño y así lo explicó en rueda de prensa.

Apenas se dio una acción que Millonarios desperdició en la idea de marcar el 0-2, el DT se levantó del banquillo a hacer un llamado de atención: “Metan otro”, fue lo primero que gritó. “Ahí tuvieron para meterlo”. Eso para todos. Y enseguida se dirigió particularmente a Daniel Ruiz. Lo miró y le dijo: “Ruiz, vamos pues. Vamos hermano, vamos hermano. ¿Qué quieren, terminar sufriendo siempre? Vamos pues”.

Las respuestas de Gamero en rueda de prensa

– “A veces hemos terminado sufriendo los partidos porque botamos las opciones. Les pedía que liquidaran las opciones para que pudieran jugar más tranquilos. Indudablemente que hay que ser realistas: el partido fue 11 vs. 11 y otro 11 vs. 10. Ellos con 10 manejamos mejor el balón y encontramos espacios. El partido se controló bastante. Pocas opciones de ellos y nosotros con posesión. Eso fue lo que hoy hicimos más. 3 puntos importantes ante un equipo aguerrido. Felicitar a los muchachos porque no es fácil venir a ganar a Santa Marta”.

– “No me quedo preocupado porque hoy no tuvimos casi opciones de gol pero tuvimos casi toda la posesión del balón. Era un partido de mucho trabajo. Hicimos el gol y manejamos el partido. Ellos no tuvieron opciones de gol claras. Tenía rabia porque llegábamos y no escogíamos bien la jugada que era, no concretábamos. No éramos claros en el tercio ofensivo y eso nos costaba. Estoy tranquilo porque se ganó ante un rival muy complicado”.

– “Lo de Andrés Gómez fue un gato en su rodilla. Manifestó que tenía un dolor que le estaba molestando mucho y optamos por cambiarlo. Y lo de Israel Alba es una cicatriz que tuvo en el empeine. Estaba sangrando y pidió el cambio. Le dolía el empeine. Fueron dos modificaciones marcadas, fueron cambios pedidos”.