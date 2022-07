Gamero: el porqué de los 7 partidos sin ganar y “el hincha debe entender que…”

Nuevamente Millonarios dejó de ganar en el Campín. Le pasó por cuarta vez consecutiva y así alcanzó una racha de 7 juegos sin victorias. Así lo explicó Gamero, con mensaje a los hinchas.

Luego del 0-0 ante Atlético Bucaramanga, hubo preguntas en la rueda de prensa enfocadas en esa imposibilidad que tiene el cuadro albiazul de ganar. Dejó de hacerlo desde la Fecha 1 de la Liga BetPlay I-2021. Empezó el segundo semestre con un par de igualdades consecutivas en condición de local y así alcanzó la segunda racha más larga sin triunfos con Alberto Gamero como DT.

Lo que dijo Gamero en rueda de prensa tras el 0-0 con Bucaramanga

– “Ya uno viene a la rueda de prensa porque tiene que venir, pero hoy diré parte de lo que dije en la pasada. Este equipo crea, elabora, juega en campo contrario la mayor parte del partido, nos falta meterla. Estamos tranquilos porque trajimos un goleador como Luis Carlos Ruiz. Necesitamos los complementos que vienen de atrás. Gómez y Daniel tuvieron dos. Necesitamos ese abono para no cargarle la responsabilidad solo al goleador. Probamos de todas las formas”.

– “El hincha debe entender que hoy no le puedo criticar nada al equipo. Nada. Hicieron todo para ganar el partido. Encontramos un buen rival que se defendió. A la hinchada le digo que estoy tranquilo porque veo que el equipo hace cosas buenas. Nadie viene acá a superarnos. Nos falta el complemento de hacer el gol”.

– “La racha de partidos sin ganar lo entendemos nosotros con que el fútbol es hacer un gol más que el rival, pero son partidos en que tampoco hemos sido superados. Hay partidos en que hemos hecho un buen papel, no hemos ganado pero en el contexto del juego, veo que el equipo tiene cosas buenas. Un hincha hoy no puede decir que Millonarios es un desastre. No. Tiene orden, una idea de juego, quiere ganar, sale a proponer, pero a veces el gol no se nos da”.

La rueda de prensa de Alberto Gamero (Dimayor)