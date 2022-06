Andrés Llinás: “De cada 5 minutos, parábamos 2. Si el árbitro deja…”

Una inconformidad generalizada en Millonarios estuvo en las constantes pausas del partido ante Junior y en las que, según Andrés Llinás, influyó mucho el árbitro John Ospina.

Así de claro lo dijo el zaguero elegido como el Jugador del Partido por parte de Dimayor. Fue titular al lado de José Abad Cuenú y un factor influyente en el resultado. Constantemente debió marcar a Miguel Borja. Lo hizo de manera acertada. Por eso el reconocimiento que tuvo.

La respuesta de Andrés Llinás sobre el arbitraje de John Ospina en el Campín

“Estamos tranquilos porque dependemos de nosotros. Sabíamos que las finales iban a ser partidos complicados, que ninguno iba a ser fácil y todo el grupo ha sido así. Claramente queremos ganar de local y cuando no ganamos no estamos felices, pero también es muy difícil tratar de jugar y meterle intensidad al partido si el árbitro es el mismo que deja que quemen tiempo. Junior quemó tiempo porque el árbitro dejó. Si el árbitro es un poco más duro desde el primer minuto, se puede jugar más tiempo y hacer más cosas. Hoy de cada 5 minutos, parábamos 2. Es muy difícil mantenerse caliente y estar en ritmo si no vamos a poder jugar más de 5 minutos seguidos. Claramente seguimos con la cabeza en alto y motivados porque dependemos de nosotros. Son finales y nadie dijo que iba a ser fácil”.

🏅¡El mejor del campo!

El futbolista destacado del encuentro fue Andrés Llinás de @MillosFCoficial #LigaBetPlayDIMAYOR I – 2022 🏅 pic.twitter.com/I1ik7Br60n — DIMAYOR (@Dimayor) June 9, 2022

La rueda de prensa de Millonarios tras el empate con Junior (Dimayor)