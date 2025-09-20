El Súper Astro Sol es una de las opciones favoritas de los jugadores de Chance en Colombia, gracias a su dinámica única que mezcla cifras y astrología. Para ganar, es necesario acertar el número y el signo zodiacal del resultado del sorteo, aunque también existen premios por combinaciones parciales. Revisa con atención tu tiquete para saber si eres uno de los afortunados ganadores de este sábado.

Verifica aquí y ahora si ganaste esta lotería HOY en Colombia

El Súper Astro Sol ya entregó el resultado oficial del sorteo realizado este sábado 20 de septiembre en Colombia. Este popular juego de Chance dio el siguiente resultado hoy:

Número: 9894

Signo: Sagitario

Así puedes ganar el premio del Astro Sol en Colombia

SUPER astro tiene un interesante plan de premios en el cual tienes tres (3) oportunidades de ganar con una misma apuesta. Este plan de premios está pensado para que tengas más oportunidades de ganar acertando el signo:

Para acceder al Plan de Premios es necesario que la apuesta coincida con el resultado del sorteo en estricto orden de izquierda a derecha.

¿Puedo jugar el Astro Sol todos los días con el mismo signo?

Claro que sí. Muchos jugadores optan por elegir un mismo número y signo durante varios días seguidos, confiando en sus corazonadas o en patrones astrológicos. El Súper Astro Sol se juega diariamente en Colombia, y puedes participar cada jornada con la misma combinación si así lo deseas. Solo debes asegurarte de validar tu jugada antes del cierre diario del sorteo.

Dónde puedo reclamar el premio de el sorteo de hoy

Si resultaste ganador del Súper Astro Sol de hoy sábado, podrás reclamar tu premio en los puntos autorizados del operador del Chance en tu ciudad o municipio.

Los premios menores a 182 UVT ($9,013,619) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor.

Los premios iguales o mayores a 182 UVT ($9,013,619) El ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador. El premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque de gerencia a nombre del primer beneficiario con cruce restrictivo para consignar únicamente en la cuenta bancaria del primer beneficiario.

Es indispensable presentar el tiquete original, en buen estado, y tu documento de identidad. Recuerda que los plazos para hacer el reclamo son limitados, por lo que conviene hacerlo cuanto antes.