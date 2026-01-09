El Sinuano Día reveló su resultado correspondiente a este viernes 9 de enero de 2026, una fecha en la que miles de jugadores revisan su número con atención, especialmente al cierre de una semana clave para las apuestas en Colombia. Como es habitual, este sorteo mantiene sus protocolos de transparencia, auditoría y supervisión para garantizar que cada premio entregado cumpla plenamente con las normas vigentes. Aquí puedes revisar el número confirmado del sorteo.

Resultado oficial del Sinuano Día del viernes 9 de enero

Número Ganador: 5395

Quinta Balota: 2

Retención en la fuente: lo que debes saber si ganas el chance El Sinuano

Cuando un jugador acierta el premio en el Sinuano Día, es importante saber que en Colombia los premios de suerte y azar están sujetos a retención en la fuente, un descuento obligatorio que se aplica antes de entregar el dinero. Esta retención corresponde a un porcentaje definido por la ley tributaria y se calcula sobre el valor neto del premio obtenido.

El objetivo de este proceso es asegurar el cumplimiento fiscal y evitar irregularidades en la entrega de recursos al Estado, razón por la cual los operadores autorizados realizan la deducción correspondiente de manera automática. El jugador recibe el monto restante, acompañado de un soporte que certifica la operación. Estos recursos tributarios también terminan beneficiando a sectores esenciales como la salud pública.

Proceso de selección y funciones de los delegados de lotería

Cada sorteo del Sinuano Día cuenta con la presencia de delegados de lotería, figuras clave encargadas de garantizar la transparencia total de la operación. Estos delegados son seleccionados bajo criterios estrictos establecidos por las autoridades de juego, asegurando perfiles idóneos, con formación técnica y total imparcialidad.

La elección de estos representantes puede involucrar tanto a operadores como a autoridades regulatorias, quienes definen horarios, turnos y responsabilidades. Durante el sorteo, los delegados verifican el correcto funcionamiento de las baloteras, certifican las condiciones técnicas del proceso, supervisan la manipulación del material físico y dan fe pública del resultado final.

Su función, en esencia, es garantizar que cada número extraído sea legítimo, verificable y esté respaldado por los estándares de calidad exigidos en los juegos de chance en Colombia. Gracias a esta presencia constante de veeduría, los jugadores pueden confiar en la transparencia y seguridad del proceso.