El Súper Astro Sol es uno de los juegos de chance más atractivos de Colombia, combinando números y signos zodiacales para ofrecer más formas de ganar. Su mecánica única y su plan de premios hacen que cada sorteo sea una oportunidad especial para los apostadores. Aquí te lo contamos detalles del resultado de este lunes 15 de diciembre de 2025. Revisa si eres el afortunado ganador.

Número y Signo del Súper Astro Sol del lunes 15 de diciembre

Estos fueron los resultados del sorteo:

Número Ganador: 3034

Signo Zodiacal: Virgo

Cómo se gana en Colombia con el Súper Astro Sol

El Súper Astro Sol tiene un atractivo plan de premios que brinda tres oportunidades de ganar con una misma apuesta. A continuación, te explicamos cómo funciona:

1. Aciertas las 4 cifras en orden + el signo zodiacal

Debes acertar las cuatro cifras exactas en el mismo orden del resultado oficial.

en el mismo orden del resultado oficial. Además, debes acertar el signo zodiacal correspondiente.

correspondiente. Pago: 42.000 veces lo apostado.

2. Aciertas las últimas 3 cifras en orden + el signo zodiacal

Acertarás si coinciden las tres últimas cifras en orden, más el signo zodiacal .

en orden, más el . No importa si la primera cifra no es igual.

Pago: 1.000 veces lo apostado.

3. Aciertas las últimas 2 cifras en orden + el signo zodiacal

Solo necesitas acertar las dos últimas cifras en el mismo orden y el signo zodiacal .

en el mismo orden y el . Las dos primeras cifras pueden no coincidir.

Pago: 100 veces lo apostado.

Este sistema de recompensas ha convertido a Súper Astro en una de las opciones más emocionantes y completas dentro de los juegos de lotería en el país.

¿Cuáles son los mejores premios que ofrece el Súper Astro Sol?

El Súper Astro Sol cuenta con un plan de premios diseñado para multiplicar las posibilidades de ganar con una misma apuesta. El jugador tiene tres oportunidades por jugada:

Apuesta con un solo signo : Si aciertas las 4 cifras, las últimas 3 cifras o las últimas 2 cifras en orden, junto con el signo escogido, eres ganador.

: Si aciertas las 4 cifras, las últimas 3 cifras o las últimas 2 cifras en orden, junto con el signo escogido, eres ganador. Apuesta con todos los signos: Si eliges esta modalidad y aciertas 4 cifras, 3 últimas cifras o 2 últimas cifras en orden con cualquiera de los 12 signos, también ganas.

Este sistema brinda más opciones y flexibilidad para que el jugador adapte la apuesta a su estrategia y presupuesto.

Aspectos legales de esta lotería

El Súper Astro es un juego de suerte y azar regulado por Coljuegos y operado por Corredor Empresarial S.A., bajo el contrato de concesión 2157 del 27 de enero de 2025, respaldado por los acuerdos 09 del 25 de octubre de 2024 y 11 del 09 de diciembre de 2024.

El sorteo se realiza en vivo y en directo a través del Canal 1, asegurando transparencia. Está prohibida su venta a menores de 18 años y a personas declaradas interdictas judicialmente. Para jugar en la modalidad de Todos los Signos, es fundamental indicarlo al asesor de venta antes de registrar la apuesta.