El Súper Astro Sol, uno de los sorteos más seguidos en Colombia, ya tiene ganador para este viernes 5 de septiembre de 2025. Y más allá del resultado, miles de personas siguen aferradas a sus rituales y supersticiones antes de jugar. Desde herraduras hasta santos y velas, los colombianos han convertido el acto de participar en esta lotería en una experiencia llena de creencias y tradiciones populares que reflejan su cultura y espiritualidad.

Resultado del sorteo Súper Astro Sol del 5 de septiembre

Como siempre, la combinación afortunada fue elegida bajo estrictos controles y auditorías, con total transparencia y legalidad.

Número Ganador: 0645

Signo Zodiacal: Géminis.

Creencias populares antes de cada sorteo de lotería

Entre los rituales más comunes está el uso de colores específicos para atraer la suerte: rojo para el dinero, amarillo para la alegría o verde para la abundancia. También hay quienes anotan sus números en papel nuevo, lo doblan con cuidado y lo guardan en la billetera o bajo la almohada. Y no falta quien dice su nombre en voz alta junto al número, afirmando que “así la suerte los escucha mejor”.

La lotería como tradición y conexión en Colombia

La mezcla entre juego y espiritualidad está profundamente arraigada en la cultura colombiana. Más que solo buscar el premio, muchas personas participan en los sorteos con la ilusión de atraer un cambio positivo en sus vidas, confiando en que sus rituales, por sencillos que parezcan, puedan influir en el destino. Aunque no hay pruebas de que funcionen, la esperanza es el motor que mantiene viva la tradición de la lotería en Colombia.

El premio y el poder de la fe también para sorteos de lotería

Quienes participan en esta lotería en Colombia muchas veces lo hacen acompañados de sus objetos de fe. Algunos prenden velas blancas al momento de llenar su formulario, otros colocan una herradura detrás de la puerta o le piden ayuda a un santo de devoción como San Judas Tadeo. Las supersticiones, lejos de ser vistas como algo negativo, se convierten en una forma de canalizar esperanza, energía positiva y optimismo en busca del tan anhelado premio.