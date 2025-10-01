Este miércoles 1 de octubre de 2025 se realizó una nueva edición del Súper Astro Sol, uno de los juegos de suerte y azar más populares en Colombia. Como en cada sorteo, los apostadores tuvieron la oportunidad de combinar números y signo zodiacal para aspirar a los premios que entrega este juego, bajo la vigilancia y control de las autoridades competentes.

Así jugó el Súper Astro Sol del miércoles 1 de octubre

Número Ganador: 4327

Signo Zodiacal: Acuario.

Motivación especial de los jugadores el primer día del mes

El primer día de cada mes genera una motivación adicional entre los jugadores del Súper Astro Sol. Muchos lo asocian con el inicio de nuevos ciclos, con la oportunidad de atraer la buena suerte y con la esperanza de que el mes arranque con prosperidad. Esta tradición cultural se ha convertido en una costumbre en distintas regiones del país, donde miles de colombianos esperan el 1 de cada mes para poner a prueba sus números favoritos o apostarle a su signo zodiacal con mayor entusiasmo.

La idea de empezar con pie derecho y la expectativa de un cambio positivo son factores que alimentan esta curiosidad, lo que explica por qué el sorteo del primer día del mes siempre tiene una participación destacada.

Consejos para evitar fraudes al cobrar premios en el Súper Astro

Uno de los aspectos más importantes tras conocer los resultados es garantizar que el premio sea cobrado de manera segura. Para los premios menores a 182 UVT (equivalentes a $9,013,619 en 2025), el pago se realiza directamente en los puntos de venta autorizados por cada distribuidor. Esto evita la intervención de terceros y asegura la legalidad del proceso.

En el caso de los premios iguales o superiores a 182 UVT, el jugador debe formalizar su condición de ganador en un punto de venta SuRed o Super Giros. Posteriormente, la entrega del dinero se hace en las oficinas del Banco de Occidente mediante un cheque de gerencia, el cual se expide a nombre del primer beneficiario con la condición de que solo pueda ser consignado en su cuenta bancaria personal.

Siguiendo estos pasos, el apostador puede estar tranquilo de que el pago se realizará bajo los protocolos establecidos, reduciendo cualquier riesgo de fraude o inconveniente durante el proceso de cobro.