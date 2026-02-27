La tarde por fin tomó el rumbo que muchos esperaban. Las reuniones laborales empiezan a terminar, las tareas quedan al día y el ambiente previo al fin de semana se siente en cada rincón del país. En ese contexto se conoció el resultado del Súper Astro Sol correspondiente al viernes 27 de febrero de 2026, uno de los sorteos más consultados en Colombia por su dinámica particular y su atractivo plan de premios.

A continuación, repasamos cómo funciona este popular juego y cuáles son las condiciones para participar.

Resultado Súper Astro Sol – Viernes 27 de febrero de 2026

Número Ganador: 5196

Signo Zodiacal: Escorpión

Así se juega el Súper Astro Sol en Colombia

El Súper Astro Sol combina números y astrología, lo que lo convierte en una modalidad diferente dentro del portafolio de juegos de lotería y chance en Colombia.

Para participar se debe elegir:

Un número de cuatro (4) cifras.

Uno de los doce (12) signos zodiacales.

Si el jugador desea ampliar sus posibilidades dentro de la mecánica del juego, puede seleccionar:

Un número de cuatro (4) cifras.

Los doce (12) signos zodiacales.

Valores permitidos:

Desde $500 pesos (valor mínimo por tiquete).

Hasta $10.000 pesos (valor máximo por jugada).

Se pueden realizar hasta 4 jugadas por tiquete.

Modalidades de participación

APUESTA CON UN SOLO SIGNO

Acierta las 4 cifras en orden de izquierda a derecha + el signo elegido.

Acierta las 3 últimas cifras en orden + el signo elegido.

Acierta las 2 últimas cifras en orden + el signo elegido.

En cualquiera de estos casos, se obtiene premio.

APUESTA CON TODOS LOS SIGNOS

Acierta 4 cifras en orden con cualquiera de los 12 signos.

Acierta las 3 últimas cifras en orden con cualquiera de los 12 signos.

Acierta las 2 últimas cifras en orden con cualquiera de los 12 signos.

También se accede al respectivo premio según el plan vigente.

Plan de premios del Súper Astro Sol

El atractivo principal de este sorteo radica en su tabla de pagos, que multiplica lo jugado dependiendo del acierto logrado.

4 cifras en orden + signo zodiacal Paga 42.000 veces lo jugado.

Últimas 3 cifras en orden + signo zodiacal Paga 1.000 veces lo jugado.

Últimas 2 cifras en orden + signo zodiacal Paga 100 veces lo jugado.



Este esquema permite que distintos niveles de coincidencia generen retornos proporcionales al valor invertido, manteniendo una estructura clara para los participantes.

Como en todos los juegos de Colombia, lo recomendable es asumir el Súper Astro Sol como una actividad de entretenimiento. Conocer bien la mecánica, establecer un presupuesto y participar de manera informada son claves para vivir la experiencia dentro de un marco de juego responsable, especialmente en jornadas de viernes donde la expectativa suele ser mayor.