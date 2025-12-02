El sorteo del Súper Astro Sol correspondiente a este martes 2 de diciembre de 2025 ya está listo para recibir el número ganador y el signo zodiacal una vez sean anunciados por los operadores autorizados. En esta entrega encontrarás el espacio para registrar el resultado oficial y, además, dos desarrollos claves sobre el funcionamiento del chance en Colombia: cómo se define el valor del premio mayor y qué ocurre cuando un ganador no reclama dentro del plazo legal. Información esencial para cualquier jugador que participe de manera responsable y con pleno conocimiento del sistema regulado en el país.

Súper Astro Sol y el resultado oficial del martes 2 de diciembre

A continuación podrás ingresar el número confirmado y el signo zodiacal ganador del sorteo de hoy.

Número Ganador: 5390

Signo Zodiacal: Sagitario.

Cómo se determina el premio mayor en los sorteos de chance en Colombia

En los juegos de chance regulados en Colombia, el valor del premio mayor no surge de manera arbitraria, sino que se calcula siguiendo parámetros establecidos por los operadores autorizados y supervisados por los entes de control. Un factor determinante es el volumen de ventas acumuladas, pues estas reflejan la base sobre la cual se proyecta el monto máximo que puede otorgarse de acuerdo con las tablas de pago oficiales.

Las reglas internas de cada operador también influyen en este cálculo, especialmente las que delimitan el porcentaje destinado a premios, el margen operacional y las reservas exigidas para cumplir con las obligaciones de pago. Todo este proceso debe ajustarse a la normatividad vigente, garantizando transparencia, sostenibilidad financiera y protección al apostador dentro del sistema de juegos territoriales.

¿Qué sucede cuando un premio no es reclamado dentro del plazo legal?

Cuando un jugador acierta en el Súper Astro Sol pero no reclama el premio dentro del plazo legal establecido —que suele ser de un término fijado por la regulación vigente en materia de apuestas territoriales— el derecho al cobro prescribe. Esto significa que el monto del premio deja de estar disponible para el ganador y pasa a incorporarse a los recursos administrados por el operador y los entes competentes.

De acuerdo con las disposiciones de Coljuegos y el Ministerio de Hacienda, estos recursos no reclamados deben ser redirigidos al financiamiento del sistema de salud pública, en concordancia con el modelo de transferencias que caracteriza a los juegos localizados y territoriales. Así, incluso cuando un premio no es cobrado, los fondos derivados del sorteo continúan cumpliendo una función social al beneficiar programas y servicios prioritarios para la comunidad.