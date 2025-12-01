El Súper Astro Sol del lunes 1 de diciembre de 2025 abre un nuevo mes con una jornada que millones de participantes siguen en todo el país, especialmente en una fecha que combina inicio de semana e inicio de diciembre. Como es habitual, este sorteo pone en juego la posibilidad de ganar con una combinación única de cuatro cifras y un signo zodiacal. Aquí encontrará el espacio para registrar el resultado oficial y, además, una explicación clara de cómo funcionan sus modalidades de apuesta y los pagos correspondientes.

Consulta aquí el resultado del Súper Astro Sol del lunes 1 de diciembre de 2025

A continuación encontrará el espacio para registrar el número ganador y el signo zodiacal del sorteo de hoy.

Número Ganador: 2468

Signo Zodiacal: Libra

¿Cómo se juega y se gana en Colombia con el Súper Astro Sol?

El Súper Astro Sol es un sorteo que combina un número de cuatro cifras con uno de los doce signos zodiacales, lo que lo convierte en un juego con una estructura particular dentro del chance en Colombia. Su funcionamiento general es siempre el mismo: el jugador escoge un número y un signo, y la apuesta solo resulta ganadora si coinciden las cifras requeridas en orden y con el signo correspondiente, según la modalidad de participación.

Existen dos formas ampliamente reconocidas de jugar:

1. Apuesta con un solo signo

En esta modalidad, se selecciona un número de cuatro cifras y un único signo zodiacal.

Se gana si el resultado coincide:

Con las 4 cifras en orden + el signo elegido

+ el signo elegido Con las 3 últimas cifras en orden + el signo elegido

+ el signo elegido Con las 2 últimas cifras en orden + el signo elegido

Los pagos establecidos son:

4 cifras en orden + signo: 42.000 veces lo apostado

42.000 veces lo apostado 3 últimas cifras en orden + signo: 1.000 veces lo apostado

1.000 veces lo apostado 2 últimas cifras en orden + signo: 100 veces lo apostado

2. Apuesta con los doce signos

Aquí el jugador mantiene su número de cuatro cifras, pero marca los 12 signos al mismo tiempo.

Se gana si se aciertan:

Las 4 cifras en orden con cualquiera de los 12 signos

con Las 3 últimas cifras en orden con cualquiera de los signos

con cualquiera de los signos Las 2 últimas cifras en orden con cualquiera de los signos

Esta modalidad amplía las posibilidades al no depender de un único signo zodiacal.

¿Tengo mayores posibilidades de ganar el Súper Astro Sol en diciembre?

El inicio de diciembre suele venir acompañado de una percepción extendida entre muchos jugadores: la idea de que este mes “trae mejor suerte”. Las celebraciones, la energía festiva y el cierre de año suelen generar un ambiente donde las personas sienten más impulso para participar en juegos como el Súper Astro Sol.

Sin embargo, desde una perspectiva técnica, las probabilidades del sorteo no cambian en diciembre ni en ningún otro mes, pues se trata de un juego completamente regido por el azar. Lo que sí ocurre es un aumento natural de participación debido a:

La llegada de la temporada navideña y las tradiciones familiares

La expectativa emocional asociada al fin de año

La disponibilidad económica tras pagos y primas

La idea cultural de “renovar la suerte” al iniciar mes y llegar diciembre

En consecuencia, no existen variaciones reales en las probabilidades, pero sí un incremento visible en el número de jugadores, que hace que diciembre sea uno de los meses más activos en el país en materia de lotería, premios y sorteos.