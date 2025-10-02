El Súper Astro Sol realizó este jueves 2 de octubre de 2025 su esperado sorteo diario, entregando un nuevo número ganador y un signo zodiacal que ya están disponibles para consulta de los apostadores en Colombia. Este juego es uno de los preferidos dentro del mercado de lotería y chance, pues combina la emoción de las cuatro cifras tradicionales con el componente astrológico, que aumenta las posibilidades de llevarse un gran premio.

Número ganador del Súper Astro Sol del jueves 2 de octubre de 2025

El resultado oficial del Súper Astro Sol de este día reveló las cifras con las que los jugadores podrán reclamar sus premios.

Número Ganador: 7003 Signo Zodiacal: Leo.



La emoción especial de jugar el primer jueves del mes

El inicio de mes siempre trae consigo una motivación adicional para quienes participan en la lotería en Colombia. Muchos jugadores sienten que comenzar octubre probando suerte en el Súper Astro Sol es una manera de abrir un ciclo con buena energía, sobre todo porque el calendario y la astrología suelen estar cargados de simbolismos en esta fecha.

Además, el primer jueves del mes es considerado por algunos como un día de estabilidad y abundancia, razones por las cuales el sorteo de hoy no pasa desapercibido. Esta tradición de apostar en la primera semana del mes se ha convertido en una práctica recurrente, especialmente para quienes creen en la influencia de los números y el horóscopo a la hora de buscar un premio.

Consejos para evitar fraudes al reclamar premios del Súper Astro Sol

Los jugadores que resultan ganadores deben estar atentos a las condiciones oficiales de pago para no caer en fraudes o perder su dinero. Según las disposiciones del juego, los premios menores a 182 UVT ($9,013,619) se pagan directamente en los puntos de venta autorizados por los distribuidores. Esto permite un cobro rápido y seguro, siempre y cuando el billete esté en buen estado y sea completamente legible.

Cuando los premios alcanzan o superan las 182 UVT, el procedimiento es diferente. El ganador debe acercarse primero a un punto de venta SuRed o Super Giros para validar su acierto y formalizar el trámite. Posteriormente, el pago se realiza en las oficinas del Banco de Occidente mediante un cheque de gerencia con cruce restrictivo, lo cual garantiza que solo pueda ser consignado en la cuenta bancaria del primer beneficiario.

Con estas medidas, los organizadores del Súper Astro Sol buscan reforzar la seguridad de los apostadores y asegurar que cada premio llegue únicamente a manos del verdadero ganador del sorteo, evitando estafas o suplantaciones.