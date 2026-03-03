La tarde avanza sin contratiempos en Colombia, con clima estable y buena dinámica en comercios y oficinas. En medio de esa rutina aparece uno de los momentos más esperados del día: la consulta del resultado del Súper Astro Sol, un juego de chance que destaca por su modalidad particular al combinar número y signo zodiacal.

Este martes 3 de marzo de 2026 no es la excepción. A las 4:00 p.m., miles de jugadores revisan su tiquete para conocer si la combinación elegida coincide con la del sorteo.

Resultado del Súper Astro Sol martes 3 de marzo de 2026:

Número Ganador: 1206

Signo Zodiacal: Géminis

Con estos datos oficiales comienza la verificación en hogares y puntos autorizados, siempre con la expectativa de alcanzar el premio.

Cómo entender las probabilidades en el Súper Astro Sol

El Súper Astro Sol exige acertar un número de cuatro cifras y un signo zodiacal, lo que amplía la combinación posible frente a otros juegos de lotería y chance.

Desde el punto de vista matemático:

Existen 10.000 combinaciones posibles para las cuatro cifras (del 0000 al 9999).

A esto se suman los 12 signos zodiacales.

La probabilidad se distribuye de manera uniforme entre todas las combinaciones posibles.

Cada sorteo es independiente del anterior, lo que significa que los resultados pasados no influyen en los futuros. Comprender esto ayuda a mantener expectativas realistas y a asumir el juego como entretenimiento.

Cómo se calculan las ganancias según las cifras jugadas

El plan de premios del Súper Astro Sol está diseñado para pagar de forma proporcional al valor jugado y al nivel de acierto.

De manera general:

4 cifras en orden + signo zodiacal: paga 42.000 veces lo jugado.

Últimas 3 cifras en orden + signo zodiacal: paga 1.000 veces lo jugado.

Últimas 2 cifras en orden + signo zodiacal: paga 100 veces lo jugado.

El cálculo es directo: si un jugador participa con un valor determinado, el pago se multiplica según la categoría alcanzada. Por ejemplo, acertar las cuatro cifras y el signo implica multiplicar el monto jugado por 42.000.

Sin embargo, es fundamental recordar que el objetivo principal debe ser el entretenimiento. En Colombia, el chance está regulado y supervisado, pero el resultado siempre depende del azar. Definir un presupuesto, respetarlo y no comprometer recursos esenciales es la base del juego responsable.

Así concluye esta jornada del martes 3 de marzo de 2026 con el Súper Astro Sol, combinando emoción matemática y tradición popular en un marco de claridad y disciplina.