El Súper Astro Sol llevó a cabo su sorteo correspondiente a este martes 4 de noviembre de 2025, uno de los juegos más seguidos por los apostadores en Colombia. Este popular juego de chance combina números y signos del zodiaco, brindando miles de oportunidades de ganar cada día.

El resultado fue certificado bajo la supervisión de Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de lotería y chance en Colombia, garantizando transparencia y seguridad en cada extracción.

Resultado sorteo Súper Astro Sol – Martes 4 de noviembre

Estos fueron los resultados oficiales del Súper Astro Sol publicados por las autoridades competentes del sorteo.

Número Ganador: 4154

Signo Zodiacal: Virgo.

Inconsistencias en el billete ganador: qué hacer y cómo actuar

En algunos casos, pueden surgir dudas o inconsistencias en el billete ganador de una lotería o juego de chance, ya sea por deterioro, duplicidad o errores en la impresión. Ante esta situación, el procedimiento es claro: el jugador debe acudir al punto de venta autorizado o directamente al operador oficial del sorteo, llevando consigo el billete original.

En Colombia, el billete físico o comprobante electrónico es la única prueba válida para reclamar un premio. Si el billete presenta alteraciones, tachaduras o signos de manipulación, el reclamo no será válido hasta que se verifique su autenticidad mediante los protocolos de Coljuegos.

Los operadores, por su parte, están obligados a conservar registros digitales de cada venta y número emitido, lo que facilita la validación ante cualquier eventualidad. Por eso, se recomienda siempre revisar el estado del billete al momento de recibirlo y conservarlo en buen estado hasta que el resultado del sorteo sea confirmado oficialmente.

¿Qué ocurre si dos personas reclaman el mismo premio?

Cuando dos personas presentan reclamos sobre un mismo premio de lotería o chance, se activa un protocolo de verificación técnica y legal en Colombia. El primer paso consiste en examinar cuál de los billetes fue emitido oficialmente, comprobando el código, la serie y el punto de venta asociado.

El billete original —ya sea físico o digital— tiene prioridad absoluta sobre cualquier copia, fotografía o recibo informal. Si se confirma que uno de los billetes no corresponde a un canal autorizado, la reclamación queda sin efecto.

En casos excepcionales, cuando existe disputa legal, el proceso se remite a las autoridades judiciales competentes, quienes determinarán la validez del documento y la procedencia del premio. Este tipo de situaciones son poco comunes, pero reafirman la importancia de comprar únicamente en puntos oficiales y de verificar que el billete sea auténtico antes de participar.

De esta manera, el sistema de suerte y azar en Colombia garantiza equidad, transparencia y protección para todos los jugadores, preservando la confianza en los sorteos que se realizan a diario.