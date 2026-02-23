La tarde del lunes en Colombia fue tomando ritmo y, con el deber cumplido en muchas agendas, llegó el momento habitual de las 4:00 p.m. para conocer el resultado del Súper Astro Sol del 23 de febrero de 2026. Este particular juego de chance combina número y signo zodiacal, lo que lo hace diferente dentro del panorama de la lotería nacional. Como siempre, la verificación correcta del boleto es fundamental para confirmar cualquier premio.

Resultado Súper Astro Sol del 23 de febrero de 2026

Número Ganador: 4995

Signo Zodiacal: Virgo

Recuerde conservar su colilla en buen estado hasta validar oficialmente el resultado.

Cómo leer correctamente una colilla según la modalidad

En el Súper Astro Sol, no basta con acertar el número de cuatro cifras. Para obtener el premio principal es obligatorio coincidir también con el signo zodiacal sorteado.

Al revisar su comprobante, confirme:

Número registrado (cuatro cifras en orden exacto).

Signo zodiacal seleccionado.

Fecha del sorteo .

. Valor consignado en la modalidad.

Nombre correcto del juego.

Si el número coincide pero el signo no, el pago dependerá de lo que establezca el plan oficial de premios para coincidencias parciales. Por eso es clave entender exactamente qué modalidad quedó impresa en la colilla antes de abandonar el punto de venta.

Una lectura detallada evita confusiones y falsas expectativas al momento de contrastar el resultado.

Diferencias entre chance, lotería, baloto y astro

En Colombia existen varias modalidades de juego, y entender sus diferencias ayuda a participar con mayor claridad:

Chance: se basa en acertar cifras específicas (generalmente cuatro números). El pago depende del valor registrado y del tipo de coincidencia.

se basa en acertar cifras específicas (generalmente cuatro números). El pago depende del valor registrado y del tipo de coincidencia. Lotería tradicional: suele ofrecer un premio mayor fijo asociado a un número y una serie, con sorteos menos frecuentes.

suele ofrecer un premio mayor fijo asociado a un número y una serie, con sorteos menos frecuentes. Baloto: es un juego de acumulado donde se seleccionan varios números y el premio principal puede crecer si no hay ganador.

es un juego de acumulado donde se seleccionan varios números y el premio principal puede crecer si no hay ganador. Astro (como el Súper Astro Sol): combina número y signo zodiacal, lo que agrega un segundo elemento obligatorio para el premio máximo.

Todos estos juegos operan bajo la regulación y supervisión de Coljuegos, entidad encargada de garantizar la transparencia del sistema.

Comprender estas diferencias permite asumir el chance y la lotería como actividades recreativas, con reglas claras y expectativas realistas dentro del marco legal colombiano.