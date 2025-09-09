Este martes se llevó a cabo el sorteo del Súper Astro Sol, un juego que combina la suerte de los números con la astrología, siendo uno de los más llamativos entre las opciones de lotería y chance en Colombia. A continuación, compartimos el número ganador y el signo zodiacal de la jornada:

Confirma resultado oficial del Astro Sol del martes 9 de septiembre

Número Ganador: 5418

Signo Zodiacal: Sagitario.

¿Qué diferencia hay entre jugar al Súper Astro Sol en modalidad directa y combinada?

El Súper Astro Sol permite jugar un número de cuatro cifras junto con un signo zodiacal. Sin embargo, existen dos modalidades principales: la directa, donde el jugador debe acertar el número exacto en el mismo orden, y la combinada, donde es posible ganar si se acierta la cifra en cualquier orden.

La modalidad directa paga un premio más alto, mientras que la combinada ofrece mayores probabilidades de acierto al flexibilizar el orden de las cifras. Esto convierte al juego en una opción atractiva tanto para quienes buscan un premio máximo como para quienes prefieren tener más oportunidades de ganar, aunque con una remuneración menor.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar un premio del Súper Astro Sol?

En Colombia, todos los sorteos autorizados por Coljuegos, incluido el Súper Astro Sol, tienen plazos específicos para reclamar los premios. Generalmente, el ganador cuenta con un año calendario a partir de la fecha del sorteo para acercarse al punto de pago autorizado. Pasado ese tiempo, el derecho a reclamar caduca y el dinero regresa a los fondos destinados a la salud pública, objetivo principal de los recursos recaudados por las loterías y el chance.

Por ello, se recomienda siempre guardar la colilla o billete en buen estado y verificar los resultados en fuentes oficiales. En caso de premios de mayor valor, la entidad coordinadora podrá solicitar el desembolso a través de una cuenta bancaria para mayor seguridad.