El Súper Astro Sol volvió a ser protagonista este lunes 29 de septiembre con su tradicional sorteo en Colombia, que cada día reúne a miles de jugadores apostándole a sus números y signos del zodiaco favoritos. Como es costumbre, este popular juego de suerte y azar entregó oportunidades de ganar a quienes confiaron en su corazonada y siguieron la transmisión oficial. A continuación, compartimos el resultado de la jornada y los detalles para reclamar un premio en caso de haber sido uno de los afortunados ganadores.

Así jugó el Súper Astro Sol del lunes 29 de septiembre

Número Ganador: 6816

Signo Zodiacal: Virgo.

¿En dónde cobro mi premio del Súper Astro en Colombia?

Los premios menores a 182 UVT ($9,013,619) podrán cobrarse directamente en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor en todo el país. En el caso de los premios iguales o superiores a este monto, el procedimiento es diferente: el ganador debe acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como beneficiario. Posteriormente, el pago se realizará en las oficinas del Banco de Occidente mediante un cheque de gerencia expedido a nombre del primer beneficiario, con cruce restrictivo para consignar únicamente en su cuenta bancaria.

¿Qué tengo que llevar para reclamar mi premio?

Presentar el tiquete original. Asegurarse de que el tiquete no tenga tachones ni enmendaduras y que esté diligenciado de forma clara y legible. Presentar un documento de identidad válido: cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, carné diplomático, pasaporte vigente o PPT (Permiso de Protección Temporal). Tener en cuenta el término de caducidad de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010, que otorga un plazo máximo de un (1) año desde la fecha del sorteo para reclamar el premio.

Es importante recordar que el cálculo del pago se realiza sobre el valor apostado, no sobre el valor total del tiquete.

¿Qué me descuentan en cada premio de esta lotería?

Retención en la fuente (20%) : aplica únicamente para premios mayores a 48 UVT.

: aplica únicamente para premios mayores a 48 UVT. Cheque de gerencia : el costo del cheque será asumido por el primer beneficiario.

: el costo del cheque será asumido por el primer beneficiario. GMF (Gravamen a los Movimientos Financieros): impuesto nacional aplicado a las transacciones financieras, asumido por el beneficiario y calculado por la entidad fiduciaria Banco BBVA.

Con esta información, los jugadores del Súper Astro Sol podrán reclamar sus premios con seguridad, cumpliendo todos los requisitos legales y disfrutando la emoción de este popular sorteo en Colombia.