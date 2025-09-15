El Súper Astro Sol realizó este lunes 15 de septiembre de 2025 su esperado sorteo en Colombia, revelando la combinación ganadora que mantiene la ilusión de miles de apostadores. Este juego, que combina el azar con los signos zodiacales, sigue siendo uno de los preferidos por quienes buscan la fortuna en un solo número y un signo.

Número ganador y signo del sorteo del Súper Astro Sol

El resultado del Súper Astro Sol es el momento más esperado por quienes confiaron en su intuición. Cada sorteo, supervisado y regulado bajo la normativa vigente, representa una oportunidad única de alcanzar un gran premio en Colombia.

Número Ganador: 7991

Signo Zodiacal: Sagitario.

¿Dónde puedo reclamar mi premio del Súper Astro Sol en Colombia?

El proceso para reclamar los premios depende del valor obtenido. Si el monto ganado es menor a 182 UVT ($9,013,619), puede ser cobrado directamente en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. En caso de ser igual o superior a ese valor, el ganador debe formalizar su cobro en un punto de venta SuRed o Super Giros, y posteriormente recibir el pago en el Banco de Occidente mediante un cheque de gerencia. Dicho cheque se entrega con cruce restrictivo, lo que significa que solo podrá consignarse en la cuenta bancaria del primer beneficiario registrado.

Documentos obligatorios para cobrar un premio en Colombia

Para reclamar un premio es indispensable presentar:

Tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras, correctamente diligenciado y legible.

Documento de identidad válido como cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, pasaporte vigente, carné diplomático o PPT.

Según el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010, el premio debe cobrarse en un plazo máximo de un año desde el sorteo; vencido este término, el derecho prescribe y ya no podrá reclamarse.

¿Qué descuentos aplican a los premios de lotería en Colombia?

Los ganadores deben tener en cuenta que existen descuentos obligatorios. El primero es la retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios mayores a 48 UVT. Adicionalmente, el costo del cheque de gerencia lo asume el primer beneficiario, así como el GMF (Gravamen a los movimientos financieros), conocido popularmente como el “4×1000”. Este impuesto, administrado por la fiduciaria BBVA, se descuenta de las transacciones al momento del pago.

El Súper Astro Sol continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos del país, no solo por la emoción de cada sorteo, sino también por la transparencia en sus procesos y la claridad de las reglas para todos los jugadores.