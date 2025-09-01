El Súper Astro Sol del lunes 1 de septiembre de 2025 ya entregó sus resultados oficiales, llenando de expectativa a miles de jugadores en Colombia. Este sorteo es uno de los más atractivos del país porque combina dos factores que cautivan: los números y los signos zodiacales, lo que multiplica las posibilidades de conexión con quienes buscan un premio importante. Además de anunciar al número ganador y al signo zodiacal, esta jornada es ideal para repasar tanto las modalidades del juego como los premios que puede entregar.

Resultados del Súper Astro Sol del lunes 1 de septiembre de 2025

Número Ganador: 1026

Signo Zodiacal: Aries.

Premios y pagos del Súper Astro en Colombia

El Súper Astro es conocido por ser el único juego legal en el país que combina números con signos zodiacales, y sus premios son de los más atractivos dentro de las opciones de chance. El tope máximo que puede recibir un jugador asciende a 42.000 millones de pesos, cifra que convierte a este sorteo en uno de los más millonarios de Colombia.

Cuando un participante acierta la combinación completa (número de cuatro cifras y signo zodiacal), accede al premio mayor. Sin embargo, también existen pagos por aciertos parciales, lo que hace que el juego tenga múltiples posibilidades de ganancia.

En cuanto a las retenciones tributarias, la ley colombiana establece que si el premio supera los 48 UVT (Unidad de Valor Tributario), el ganador debe asumir un porcentaje de retención en la fuente, lo que aplica para las sumas altas. Por lo general, los organizadores del juego descuentan directamente este valor al momento de pagar, garantizando transparencia en el proceso. Esto asegura que los jugadores reciban sus recursos de manera legal y respaldada.

Modalidades de juego: cómo participar en el Súper Astro

La dinámica del Súper Astro resulta sencilla para cualquier persona que quiera probar suerte. El jugador debe elegir un número de cuatro cifras y combinarlo con uno de los 12 signos del zodiaco. Esa unión forma la jugada principal.

Existen diferentes modalidades que permiten aumentar las opciones: se puede apostar únicamente al número, solo al signo o a la combinación completa. También hay variantes como “pleno”, “combinado” o “directo”, que ajustan el pago según la dificultad de acertar. Esto hace que cada participante pueda diseñar su propia estrategia dependiendo de lo que busque: un premio mayor con mayor riesgo o ganancias más frecuentes con jugadas simples.

Lo interesante es que la presencia del zodiaco aporta un elemento cultural y simbólico que distingue al Súper Astro de otros juegos. Muchos eligen su signo personal o el de un ser querido, lo que convierte cada jugada en una mezcla de azar y tradición.

El Súper Astro Sol del 1 de septiembre de 2025 dejó a sus jugadores con emoción y expectativa. Más allá de los resultados, este sorteo sigue consolidándose como un referente de las loterías y chances en Colombia, no solo por los millonarios premios que reparte, sino también por la originalidad de su sistema de juego.