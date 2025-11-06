El sorteo del Súper Astro Sol correspondiente a este jueves 6 de noviembre de 2025 ya tiene su resultado confirmado. Este popular juego de lotería y chance continúa siendo uno de los preferidos por los apostadores en Colombia, al combinar la suerte numérica con el signo zodiacal del jugador. Miles de personas siguieron el sorteo con la esperanza de acertar la combinación ganadora y reclamar alguno de los atractivos premios que entrega este reconocido juego.

Resultado oficial del Súper Astro Sol del jueves 6 de noviembre

El resultado del sorteo ya fue publicado y validado por las entidades autorizadas. A continuación, se presentan los números ganadores del día:

Número Ganador: 7886

Signo Zodiacal: Piscis

El Súper Astro Sol es un juego de suerte y azar controlado por Coljuegos, que garantiza la transparencia de cada sorteo y la correcta distribución de los premios entre los apostadores que logran acertar la combinación correspondiente.

Qué impuestos se aplican a los premios de lotería y chance en Colombia

En Colombia, los premios obtenidos en juegos de lotería y chance están sujetos a retenciones fiscales específicas que buscan garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La primera es la retención en la fuente del 17%, que se destina al sistema de salud, y aplica sobre el valor bruto del premio.

Además, los premios mayores están gravados con un impuesto del 20% por ganancias ocasionales, el cual se calcula sobre el monto neto recibido por el apostador. Por ejemplo, si un jugador gana $10 millones, deberá descontarse el 17% para salud y luego aplicar la retención del 20% sobre el resultado restante.

Estas deducciones son administradas por la DIAN y por los operadores oficiales de cada juego, quienes están obligados a practicar las retenciones antes de efectuar el pago. De esta manera, el jugador recibe el valor final correspondiente, libre de obligaciones tributarias adicionales.

Conocer estos detalles permite a los apostadores calcular de manera realista el valor neto de sus ganancias y evitar confusiones al momento de reclamar su premio.

Por qué es importante conservar el comprobante original del sorteo

El comprobante de apuesta o billete original es el único documento que acredita la propiedad del premio ante los operadores del sorteo. Sin este comprobante, el reclamo se vuelve prácticamente imposible, ya que los sistemas de verificación requieren cotejar la información impresa con los registros electrónicos del juego.

En casos donde el billete se deteriora, los operadores pueden validar el número de serie si el documento aún es legible, pero si se pierde o está incompleto, el derecho al cobro se anula. Por ello, se recomienda guardar el comprobante en un lugar seguro y alejado de la humedad, el calor o la exposición directa al sol.

También es importante evitar compartir fotografías del tiquete en redes sociales, ya que podrían ser usadas indebidamente por terceros. En el Súper Astro Sol, el número del sorteo y el signo zodiacal deben coincidir exactamente con la información oficial publicada, y solo el portador del comprobante original puede hacer efectivo el premio correspondiente.