El Súper Astro Sol volvió a entregar resultados en Colombia este jueves 28 de agosto de 2025. Se trata de uno de los juegos de chance más llamativos del país, ya que combina la elección de un número de cuatro cifras con un signo zodiacal, otorgando múltiples posibilidades de ganar. Cada sorteo genera expectativa entre miles de jugadores, no solo por los premios que reparte, sino también por la confianza que inspira al estar bajo supervisión oficial.

Resultado del Súper Astro Sol del 28 de agosto de 2025

Número Ganador : 2825

: 2825 Signo Zodiacal: Virgo.

¿Cuánto se puede ganar en el Súper Astro Sol y cómo se pagan los premios?

El premio mayor del Súper Astro Sol se obtiene al acertar de manera exacta el número de cuatro cifras junto con el signo zodiacal. En este caso, los ganadores pueden obtener hasta 42.000 veces el valor apostado, convirtiéndolo en uno de los juegos de mayor atractivo dentro del chance en Colombia. Sin embargo, existen otras modalidades que también entregan premios: si se acierta solo el número sin el signo, o si se logra un acierto parcial con combinaciones de cifras, el participante puede recibir sumas proporcionales.

En cuanto al pago de premios, se realiza a través de los operadores autorizados en todo el país. Los montos menores suelen reclamarse directamente en los puntos de venta, mientras que los premios altos pueden requerir un proceso adicional con verificación de identidad y cumplimiento de requisitos legales. Todos los premios en Colombia están sujetos a retención en la fuente, que aplica cuando se superan ciertos montos establecidos por la ley tributaria.

¿Qué entidad regula y garantiza la transparencia de este sorteo en Colombia?

El Súper Astro Sol está regulado por Coljuegos, la entidad encargada de administrar y controlar los juegos de suerte y azar en Colombia. Coljuegos supervisa que los sorteos se realicen bajo condiciones de transparencia, que los premios sean pagados efectivamente y que los recursos generados se destinen a financiar el sistema de salud. Además, la operación del juego se apoya en sistemas electrónicos de control que aseguran la imparcialidad de cada resultado, lo que brinda confianza a quienes participan a diario.