El Súper Astro Sol fue uno de los sorteos más esperados de este viernes 2 de enero de 2026, una fecha en la que miles de apostadores en Colombia siguieron atentos el resultado de este popular juego del chance. Con su formato particular, que combina número y signo zodiacal, esta lotería se ha convertido en una alternativa atractiva para quienes buscan un premio sorteo distinto a los tradicionales. Tras realizarse el sorteo, la atención se concentra no solo en el resultado, sino también en aspectos clave como los impuestos que se aplican a los premios y la importancia de conservar el comprobante original.

A continuación, consulte el resultado del Súper Astro Sol correspondiente a este viernes y conozca información esencial para reclamar premios de forma correcta y segura.

Resultado del Súper Astro Sol – viernes 2 de enero de 2026

El sorteo del Súper Astro Sol ya se efectuó y este fue el resultado oficial:

Número Ganador: 8567

Signo Zodiacal: Capricornio

Qué impuestos se aplican a los premios de lotería y chance en Colombia

En Colombia, los premios obtenidos en lotería y chance están sujetos a impuestos obligatorios, los cuales se descuentan antes de que el ganador reciba el dinero. El principal es el impuesto del 17 % destinado a la salud, que se aplica a todos los premios que superan el monto exento establecido por la ley.

Adicionalmente, cuando el valor del premio sorteo es significativo, se aplica la retención del 20 % por concepto de ganancias ocasionales, administrada por la DIAN. Este descuento se calcula sobre el valor neto del premio y hace parte de las obligaciones tributarias del ganador. En algunos casos, también puede aplicarse retención en la fuente, dependiendo del monto y del tipo de juego.

Estos valores son descontados directamente por el operador autorizado, por lo que el jugador recibe el premio ya con las deducciones correspondientes, garantizando el cumplimiento de la reglamentación del chance en Colombia.

Por qué es importante conservar el comprobante original del sorteo

Conservar el comprobante original es fundamental para poder reclamar cualquier premio del Súper Astro Sol u otra lotería. El recibo o billete es el único documento con validez legal que certifica la apuesta realizada, el valor jugado, la fecha del sorteo y el número o combinación registrada.

Los operadores verifican la autenticidad del comprobante mediante sistemas de seguridad como códigos, sellos o registros electrónicos. Si el documento se pierde o se deteriora, el proceso de reclamación puede complicarse seriamente, e incluso el premio podría no ser reconocido. Existen casos en los que, pese a tener el número ganador, el reclamo no prospera por no presentar el soporte físico válido.

Por eso, la recomendación es guardar el comprobante en buen estado y, de ser posible, protegerlo hasta confirmar si se obtuvo un premio sorteo en este juego del chance en Colombia.