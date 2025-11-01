El Súper Astro Sol realizó su sorteo del sábado 1 de noviembre de 2025 y ya se conocen los resultados oficiales. Este popular juego de chance y lotería combina la suerte de los números con los signos del zodiaco, ofreciendo atractivos premios para quienes logran acertar la combinación ganadora. Miles de apostadores en Colombia participaron con la esperanza de iniciar el mes con fortuna.

Resultado del sorteo Súper Astro Sol del 1 de noviembre de 2025

La combinación ganadora del Súper Astro Sol correspondiente a este sábado fue la siguiente:

Número Ganador: 0944

Signo Zodiacal: Sagitario

Si jugaste el Súper Astro, te recomendamos revisar tu comprobante de manera cuidadosa, ya que podrías haber acertado total o parcialmente los números o el signo. Recuerda que existen distintos niveles de premio, según la coincidencia de la apuesta registrada.

¿Cómo sé que un punto de venta es legal y autorizado en Colombia?

Para evitar fraudes o engaños, es fundamental apostar únicamente en puntos de venta autorizados por las redes oficiales como SuRed, PagaTodo, Supergiros, Apostar o Loticolombia, entre otros. Estos establecimientos deben exhibir avisos visibles con su número de autorización, además del logotipo oficial de la red que representa.

Si tienes dudas, puedes verificar en la página web de la operadora o llamar a su línea de atención para confirmar que el punto está legalmente registrado. Evita siempre comprar apuestas en lugares improvisados o sin identificación, ya que podrías perder tu dinero o ser víctima de fraude. Apostar en un canal autorizado garantiza la validez del tiquete y el pago seguro de cualquier premio obtenido.

¿Qué hacer si pierdo mi boleto y había ganado?

Perder el billete ganador del Súper Astro Sol tiene consecuencias importantes: sin el comprobante original, no es posible reclamar el premio. La normativa colombiana exige presentar el tiquete físico o el comprobante electrónico, según el canal por el cual se realizó la apuesta.

Por eso, se recomienda guardar los billetes en un lugar seguro y lejos de la humedad o la luz directa. Si sospechas que un tiquete extraviado puede haber resultado ganador, lo ideal es notificar de inmediato a la empresa operadora para dejar constancia del caso, aunque el pago no esté garantizado.

También es buena práctica registrar tus apuestas en plataformas oficiales en línea, donde quedan asociadas a tu usuario, facilitando la verificación de resultados y el cobro en caso de acierto.