El Súper Astro Sol volvió a ser uno de los juegos de chance más consultados este lunes 22 de diciembre de 2025 en Colombia, gracias a su formato particular que combina números y signos zodiacales en un mismo sorteo. Para muchos jugadores, entender bien cómo se juega, cómo se gana y cuánto se puede obtener como premio es clave antes de realizar cualquier apuesta.

A continuación, explicamos de forma clara y ordenada cómo funciona el Súper Astro Sol, cuáles son sus modalidades y qué pagos ofrece según el tipo de acierto.

Consulta aquí el resultado del Súper Astro Sol del 22 de diciembre de 2025

Número Ganador: 8894

Signo Zodiacal: Escorpión.

Cómo se juega el Súper Astro Sol en Colombia

El Súper Astro Sol es un juego de suerte y azar que permite al jugador definir el valor de su apuesta y la combinación con la que desea participar. Su mecánica es sencilla, pero ofrece múltiples opciones para ajustar la jugada según la estrategia de cada apostador.

Para jugar en Colombia, se deben tener en cuenta las siguientes reglas básicas:

Juega un número de cuatro (4) cifras y uno de los doce (12) signos zodiacales.

Si deseas incrementar las probabilidades de ganar, puedes realizar tu apuesta con un número de cuatro (4) cifras y los doce (12) signos zodiacales.

El valor mínimo por apuesta es de $500 pesos , y el valor máximo permitido por apuesta es de $10.000 pesos .

, y el valor máximo permitido por apuesta es de . Puedes realizar hasta cuatro (4) apuestas por tiquete, combinando distintos números o signos.

Este sistema flexible ha convertido al Súper Astro Sol en una opción popular dentro del portafolio de lotería y chance del país.

Cómo se gana el chance, Súper Astro Sol

El plan de premios del Súper Astro Sol está diseñado para ofrecer varias formas de ganar con una misma apuesta, siempre que el acierto se dé en estricto orden de izquierda a derecha.

Apuesta con un solo signo

Si aciertas las 4 cifras, las 3 últimas cifras o las 2 últimas cifras en el orden correcto, junto con el signo zodiacal elegido, obtienes un premio.

Apuesta con todos los signos

Si aciertas las 4 cifras, las 3 últimas cifras o las 2 últimas cifras en orden, con cualquiera de los doce signos zodiacales, también resultas ganador.

¿Cuánto dinero puedo ganar en los sorteos del Súper Astro Sol?

El valor del premio en el Súper Astro Sol depende del número de cifras acertadas y de si se acierta o no el signo zodiacal. Los pagos funcionan con multiplicadores sobre el valor apostado:

4 cifras en orden + signo Acertar las cuatro cifras exactas y el signo zodiacal. Premio: paga 42.000 veces lo apostado.

Últimas 3 cifras en orden + signo Acertar las tres últimas cifras en el orden correcto y el signo. Premio: paga 1.000 veces lo apostado.

Últimas 2 cifras en orden + signo Acertar las dos últimas cifras en orden y el signo. Premio: paga 100 veces lo apostado.



Astro Sol: un juego que combina azar y estrategia

El Súper Astro Sol se ha consolidado como un juego atractivo dentro del chance en Colombia, gracias a su variedad de apuestas y a un plan de premios claramente definido. Conocer sus reglas y pagos permite participar con mayor claridad y expectativas realistas frente a cada resultado.