El Súper Astro Sol vuelve a ser protagonista en la jornada de este miércoles 22 de octubre, manteniendo su posición como uno de los juegos de chance más seguidos y emocionantes del país. Miles de jugadores participaron con la esperanza de ver su número y signo zodiacal coincidir en el resultado oficial del sorteo.

Consulta aquí el resultado del Súper Astro Sol del 22 de octubre

El sorteo de hoy se realizó con total transparencia bajo la vigilancia de Coljuegos y demás autoridades competentes. Si jugaste en esta edición, revisa cuidadosamente tu tiquete y confirma si tu combinación fue la ganadora.

Número Ganador: 5315

Signo Zodiacal: Tauro.

Cada sorteo del Súper Astro Sol se vive con una expectativa especial, pues el juego combina estrategia, azar y emoción, permitiendo a los apostadores escoger no solo cifras, sino también su signo zodiacal favorito.

Cómo se juega en Colombia el Súper Astro Sol

El Súper Astro Sol permite seleccionar un número de cuatro cifras junto a uno de los doce signos zodiacales. Quienes deseen ampliar sus posibilidades pueden participar apostando su número con los doce signos al tiempo, una modalidad conocida como Todos los Signos.

Las apuestas se pueden realizar desde $500 pesos, con un tope máximo de $10.000 pesos por jugada, y hasta cuatro apuestas por tiquete. Esto le brinda al jugador la oportunidad de probar distintas combinaciones sin salirse de su presupuesto, ajustando su estrategia según su intuición o costumbre.

El sorteo, que se celebra de lunes a sábado a las 4:00 p.m., ofrece distintas opciones de pago según el acierto logrado. Los premios varían de acuerdo al valor apostado y al tipo de coincidencia con la combinación ganadora.

Legalidad y transparencia de la lotería Súper Astro Sol

El Súper Astro Sol es un juego de suerte y azar regulado por Coljuegos, operado por Corredor Empresarial S.A. bajo el Contrato de Concesión 2157 del 27 de enero de 2025, respaldado por los acuerdos 09 del 25 de octubre de 2024 y 11 del 09 de diciembre de 2024.

Su sorteo se transmite en vivo y en directo a través del Canal 1, garantizando que el proceso se realice con total transparencia. Cabe recordar que está prohibido su acceso a menores de edad y a personas judicialmente interdictas.

Este marco legal es lo que le da confianza y credibilidad a uno de los juegos más tradicionales del país, donde el azar y la ilusión se unen para repartir alegría en toda Colombia.