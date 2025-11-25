El sorteo del Súper Astro Sol correspondiente al martes 25 de noviembre de 2025 ya se encuentra disponible para todos los jugadores en Colombia. En este espacio podrá revisar la información oficial del día y acceder a una explicación clara sobre cómo se juega, cómo se gana y cuáles son los aspectos legales más relevantes de este juego de suerte y azar.

A continuación encontrará el espacio destinado para confirmar el número y el signo zodiacal correspondientes al sorteo del día

Así se jugó el Súper Astro Sol del martes 25 de noviembre

Esta información es indispensable para validar cualquier premio derivado del sorteo.

Número Ganador: 0716

Signo Zodiacal: Leo.

Así se juega y se gana con el Súper Astro Sol

El Súper Astro Sol es uno de los juegos más dinámicos dentro del segmento del chance en Colombia, ya que combina un número de cuatro cifras con uno de los doce signos zodiacales. El jugador puede elegir un solo signo o, si lo desea, apostar con los doce signos para aumentar las posibilidades de obtener un premio.

Para participar, basta con seleccionar un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. La apuesta mínima es de $500 pesos y la máxima alcanza los $10.000 pesos por apuesta, pudiendo registrar hasta cuatro jugadas en un mismo tiquete.

Cuando la apuesta se realiza con un solo signo, el jugador gana si acierta las cuatro cifras, las tres últimas cifras o las dos últimas cifras, siempre en orden de izquierda a derecha y coincidiendo con el signo elegido.

En la modalidad de Todos los Signos, basta con que el número apostado coincida en cuatro, tres o dos cifras en orden, sin importar cuál de los doce signos resulte ganador en el sorteo. Esto convierte al Súper Astro Sol en un juego flexible y con amplias posibilidades de acierto para quienes participan.

Este modelo de apuesta, basado en combinaciones numéricas y zodiacales, ofrece múltiples niveles de pago y se adapta tanto a jugadores frecuentes como a quienes buscan conocer nuevas alternativas dentro de los juegos de lotería, sorteos y chance.

Súper Astro Sol: aspectos legales de este juego en Colombia

El Súper Astro Sol es un juego de suerte y azar de carácter nacional, regulado por Coljuegos y operado por Corredor Empresarial S.A., bajo el Contrato de Concesión 2157 del 27 de enero de 2025, sustentado además en los acuerdos 09 del 25 de octubre de 2024 y 11 del 9 de diciembre de 2024. Su funcionamiento exige que el jugador seleccione un número de hasta cuatro cifras junto con uno de los doce signos del zodiaco, buscando que ambos coincidan con el resultado revelado en el sorteo que se transmite en vivo a través del Canal 1, bajo estrictos controles de seguridad.

Este juego solo puede ser comercializado por operadores autorizados y está prohibido para menores de 18 años y para personas que, por sentencia judicial, se encuentren declaradas interdictas debido a enfermedades mentales.

Quienes deseen participar en la modalidad de Todos los Signos deben informar expresamente esta elección al asesor del punto de venta. Este requerimiento garantiza que la apuesta quede registrada de manera correcta en el sistema y evita inconvenientes al momento de reclamar un premio.