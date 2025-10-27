El lunes 27 de octubre de 2025 se llevó a cabo en Colombia el sorteo del Súper Astro Sol, uno de los juegos más populares del país por su combinación única de números y signos zodiacales. Este premio sigue atrayendo a miles de participantes que buscan cambiar su vida con la suerte en cada jugada.

Número ganador del Súper Astro Sol 27 de octubre

Número Ganador: 3027

Signo Zodiacal: Aries.

Proceso de selección y funciones de los delegados de lotería

En cada sorteo de lotería o chance en Colombia participan delegados que representan entidades de control y supervisión. Estos delegados pueden ser designados por la beneficencia o por organismos de control regional y nacional. Su función principal es verificar que las balotas, tómbolas y urnas estén en perfecto estado antes del inicio, además de certificar que el procedimiento se desarrolla sin irregularidades. También levantan actas oficiales que dan validez legal a los resultados, garantizando así la confianza de los jugadores.

Coljuegos y la vigilancia de los sorteos en Colombia

La entidad encargada de la regulación del sector de juegos de suerte y azar en Colombia es Coljuegos. Su papel en los sorteos es fundamental, ya que se asegura de que todos los procedimientos se ajusten a la normatividad vigente. Coljuegos supervisa los equipos, verifica el cumplimiento de protocolos y autoriza la realización de cada sorteo, brindando así seguridad, transparencia y legalidad en los resultados que se presentan al público.