El inicio de semana en Colombia suele traer consigo el reto de retomar la rutina laboral, pero a medida que avanza la tarde el ánimo se va recomponiendo. En ese contexto, el lunes 2 de febrero de 2026 tuvo su pausa habitual a las 2:30 p.m. con el sorteo de El Sinuano Día, un juego de chance que mantiene una alta expectativa entre los jugadores por su frecuencia, su mecánica clara y la posibilidad de obtener premios atractivos con apuestas accesibles.

Resultado de El Sinuano Día – lunes 2 de febrero de 2026

Tras cumplirse el sorteo correspondiente a esta fecha, los jugadores quedaron atentos al resultado de El Sinuano Día, clave para verificar si alguna de las modalidades jugadas resultó ganadora.

Número Ganador: 7063

Quinta Balota: 6

Este resultado permite identificar premios tanto por cifras completas como por coincidencias parciales, según el tipo de apuesta realizada.

Cuánto paga en Colombia la Lotería El Sinuano

Uno de los principales atractivos de El Sinuano Día es su estructura de pagos, la cual ofrece distintas alternativas según el nivel de riesgo que el jugador esté dispuesto a asumir. En la apuesta directa, cuando se aciertan las cuatro cifras exactas, el premio es de 4.500 pesos por cada peso apostado, lo que convierte a esta modalidad en la más ambiciosa dentro del juego.

Para quienes optan por apuestas menos exigentes, también existen premios por coincidencias parciales. Cuando se aciertan las últimas tres cifras, el jugador recibe 400 pesos por cada peso apostado, mientras que al acertar únicamente las últimas dos cifras, conocidas popularmente como “la pata”, el pago es de 50 pesos por cada peso apostado.

Adicionalmente, El Sinuano Día ofrece la posibilidad de jugar a cinco cifras o de apostar únicamente a la Quinta Balota, una modalidad que puede pagar hasta 38.000 pesos por cada peso apostado, dependiendo del resultado. Esta variedad de opciones permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y expectativas.

Cómo reclamar el dinero del premio

El proceso de reclamación de premios en El Sinuano Día está claramente definido y depende del monto ganado. Para premios de cuantía moderada, el pago puede realizarse sin inconvenientes en puntos autorizados como SuRed, PagaTodo y Supergiros, siempre que el ganador presente la colilla en perfecto estado y su documentación personal en regla.

En el caso de premios más elevados, estos mismos puntos de venta brindan la orientación necesaria para que el jugador se comunique con las autoridades correspondientes de la lotería y coordine el desembolso del dinero, el cual suele realizarse mediante transferencia bancaria. Es importante recordar que en Colombia el plazo máximo para reclamar un premio es de 12 meses contados a partir de la fecha del sorteo; una vez superado ese periodo, el derecho al cobro prescribe.