Este sábado 21 de febrero, ya se encuentra disponible el resultado oficial del Chontico Día. Con la jornada en marcha, la expectativa se centra en conocer el número ganador y confirmar si la suerte acompañó la jugada en esta nueva edición del sorteo.

El Sorteo Chontico Día del 21 de febrero mantiene su tradición diaria y reúne a miles de participantes que buscan el resultado en Colombia para validar su combinación con información clara y verificada. Cada tarde, la publicación de las cifras ganadoras marca el momento clave para revisar el tiquete y comprobar la jugada.

Resultado del sorteo de la Lotería Chontico Día – Sábado 21 de Febrero 2026

Si jugaste este sábado, aquí está el resultado oficial del Chontico Día 21 de febrero, con el número ganador confirmado en Colombia. Revisa tus cuatro cifras al instante y descubre si hoy fue tu día para celebrar.

Número Ganador: 6131

Y la 5ta Balota: 3

5ta Balota de la lotería Chontico Día: más fuerza para tu número

El Chontico Día incorpora una alternativa que ha ganado protagonismo entre los jugadores frecuentes: la 5ta Balota. Esta modalidad adicional no sustituye la jugada tradicional, sino que la complementa, permitiendo participar con cinco cifras y aspirar a premios significativamente más altos desde $500 pesos. Es una forma estratégica de reforzar tu inversión habitual sin cambiar la dinámica clásica del sorteo.

Su funcionamiento es flexible. En Quinta Libre, acertar las cinco cifras en el orden exacto puede multiplicar hasta 38.000 veces lo invertido, y si solo coincide la última cifra, se recupera el dinero jugado. En Quinta Combinada, el orden no es relevante: si las cinco cifras aparecen en el resultado, el pago corresponde a 100 veces la inversión. Una opción diseñada para distintos perfiles, desde quienes buscan grandes premios hasta quienes prefieren ampliar probabilidades.

Disponible tanto en el Chontico Día como en el Chontico Noche, esta modalidad puede generar premios que superan los $300 millones, dependiendo del valor jugado, y se juega en puntos autorizados Gane y SuperGIROS. Una alternativa que añade intensidad y puede transformar cualquier jornada en una noche memorable.

Novedades y campañas del Chontico Día en Colombia

El Chontico Día en Colombia mantiene su estructura tradicional de juego sin promociones fijas por volumen de jugadas. No obstante, a lo largo del año se activan campañas especiales en fechas clave, con sorteos adicionales o incentivos temporales que sorprenden a los participantes.

Para no perderte ninguna novedad, lo ideal es seguir los canales oficiales del sorteo, como su página web, redes sociales verificadas y puntos autorizados Gane. Allí se anuncian actualizaciones, campañas y cualquier beneficio especial. Porque en el Chontico, además del resultado diario, siempre puede haber una sorpresa esperando.