El lunes 5 de enero de 2026 arrancó con energía para los jugadores del Sinuano Día, un sorteo que marca el inicio de semana para miles de apostadores del chance en Colombia. Más allá de revisar el resultado, este momento suele despertar dos preguntas clave: qué pasos seguir cuando se obtiene un premio sorteo y cuáles son las combinaciones válidas para ganar en el chance. Conocer estas respuestas ayuda a actuar con calma, claridad y responsabilidad.

A continuación, consulte el espacio destinado al resultado del Sinuano Día de este lunes y encuentre una guía práctica para saber cómo proceder en caso de ganar y entender las formas oficiales de acierto en la lotería.

Resultado del Sinuano Día – lunes 5 de enero de 2026

Finalizado el sorteo de este lunes, este es el espacio reservado para el resultado oficial:

Número Ganador: (Actualizaremos a las 2:33 p.m.)

Quinta Balota: (Actualizaremos a las 2:33 p.m.)

Primeros pasos tras ganar un premio en el Sinuano Día

Ganar un premio en el Sinuano Día es una noticia que debe manejarse con serenidad. El primer paso es verificar el resultado únicamente en canales oficiales y comparar con atención la información impresa en la colilla o comprobante. Es fundamental conservar este documento en buen estado, ya que es el soporte legal para cualquier reclamación dentro del chance en Colombia.

Luego, se recomienda informarse sobre el procedimiento de pago según el valor del premio sorteo. Los premios menores suelen pagarse directamente en puntos autorizados, mientras que los montos más altos requieren trámites adicionales con el operador oficial. Actuar con calma, evitar intermediarios no autorizados y conocer los impuestos aplicables permite que la experiencia sea positiva y segura dentro de la lotería.

Cuáles son las combinaciones con las que se puede ganar el chance en Colombia

El chance ofrece distintas combinaciones para participar, cada una con reglas y pagos específicos. Las modalidades más comunes en Colombia son:

Una cifra: se apuesta a un solo número del 0 al 9. Es la opción con mayor probabilidad de acierto y menor premio .

se apuesta a un solo número del 0 al 9. Es la opción con mayor probabilidad de acierto y menor . Dos cifras: corresponde a números del 00 al 99, con un pago mayor y una dificultad intermedia.

corresponde a números del 00 al 99, con un pago mayor y una dificultad intermedia. Tres cifras: se juega del 000 al 999, aumentando el valor del premio sorteo .

se juega del 000 al 999, aumentando el valor del . Cuatro cifras: es la modalidad más exigente y la que ofrece los pagos más altos dentro del chance tradicional.

es la modalidad más exigente y la que ofrece los pagos más altos dentro del tradicional. Combinaciones con Quinta Balota: en juegos como el Sinuano Día, esta opción complementa el número principal y abre nuevas posibilidades de acierto según la reglamentación.

Entender estas combinaciones permite al jugador elegir con criterio, ajustar su apuesta a su presupuesto y participar de forma responsable en cada sorteo de lotería en Colombia.