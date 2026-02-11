La tarde del miércoles 11 de febrero de 2026 avanza con el ritmo propio de mitad de semana en Colombia. Entre compromisos laborales, estudio y actividades comerciales, muchos hacen una pausa estratégica a las 4:00 p.m. para seguir el resultado del Súper Astro Sol, uno de los juegos de chance más dinámicos del país. Este nuevo premio sorteo concentra la atención de miles de jugadores que combinan número y signo zodiacal en busca de una oportunidad favorable dentro de la tradicional lotería diaria.

Como es habitual, la expectativa gira en torno a las cuatro cifras y al signo correspondiente, elementos que determinan las distintas modalidades de ganancia en este popular juego.

Resultado del Súper Astro Sol – Miércoles 11 de febrero de 2026

En esta jornada, el sorteo se desarrolló en su horario habitual bajo los parámetros establecidos por los operadores autorizados.

Número Ganador: 5431

Signo Zodiacal: Escorpión

El sistema combina ambas variables, lo que permite múltiples formas de acierto según la modalidad elegida por el jugador.

¿Cómo se determina el premio mayor en los sorteos de chance?

En los juegos de chance en Colombia, el valor del premio mayor no es arbitrario. Su estructura responde a reglas previamente definidas por el operador autorizado y aprobadas bajo el marco regulatorio de Coljuegos. A diferencia de algunas loterías acumulativas, en el caso del Súper Astro Sol los pagos se establecen mediante multiplicadores fijos sobre el valor apostado.

Esto significa que el monto final que recibe el ganador depende directamente de cuánto haya jugado. Por ejemplo, acertar las cuatro cifras en orden junto con el signo zodiacal puede multiplicar la apuesta por un factor determinado (como 42.000 veces lo apostado), mientras que acertar tres o dos cifras reduce proporcionalmente el multiplicador.

En otros esquemas de lotería, especialmente en sorteos tradicionales con billete físico, el premio mayor sí puede estar condicionado por la emisión total, las ventas realizadas y el plan de premios aprobado. En todos los casos, la clave está en que el valor final del premio sorteo surge de una combinación entre reglamentación oficial, estructura matemática y volumen de participación.

¿Qué sucede cuando un premio no es reclamado dentro del plazo legal?

En Colombia, los premios de chance y lotería tienen un plazo máximo de reclamación que generalmente es de 12 meses contados desde la fecha del sorteo. Si el ganador no presenta su colilla o billete dentro de ese período, el premio prescribe.

Cuando esto ocurre, los recursos no reclamados no quedan en manos del operador. Por disposición legal, estos valores se destinan al sistema de salud y a fondos públicos establecidos por el Ministerio de Hacienda y Coljuegos. Este mecanismo garantiza que el dinero generado por el juego tenga una función social concreta, reforzando el impacto positivo que la industria legal de la lotería tiene en el país.

Por ello, conservar el comprobante en buen estado y revisar oportunamente los resultados es fundamental para no perder el derecho al cobro. Participar informado es parte esencial de una experiencia responsable dentro del marco regulado del chance en Colombia.