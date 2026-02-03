El martes 3 de febrero de 2026, La Caribeña Día vuelve a captar la atención de miles de jugadores en Colombia, consolidándose como uno de los sorteos de chance más tradicionales del país. Su formato sencillo, combinado con distintas modalidades de apuesta, mantiene viva la expectativa jornada tras jornada, especialmente entre quienes buscan premios inmediatos en el transcurso del día.

Resultado de La Caribeña Día del martes 3 de febrero de 2026

En este espacio se publica el resultado oficial del sorteo correspondiente a la jornada:

Número Ganador: 0964

Quinta Balota: 7

¿Cómo se puede ganar en La Caribeña Día?

La mecánica de La Caribeña Día permite múltiples formas de ganar, lo que la convierte en un juego atractivo para distintos perfiles de jugadores. La modalidad más conocida es la apuesta directa a cuatro cifras, donde el número debe coincidir exactamente y en el mismo orden con el resultado del sorteo.

También es posible ganar acertando las tres últimas cifras o las dos últimas cifras, opciones conocidas popularmente como “las tres” y “la pata”. Estas alternativas reducen el riesgo, pero también ajustan el valor del premio. A esto se suma la Quinta Balota, una opción adicional que permite obtener ganancia acertando únicamente ese número complementario, sin necesidad de coincidir con las cifras principales.

Esta variedad de combinaciones explica por qué La Caribeña Día se mantiene vigente dentro del portafolio de juegos de chance en Colombia, adaptándose tanto a apuestas pequeñas como a estrategias más ambiciosas.

¿Cuánto paga La Caribeña Día en Colombia?

En términos de pagos, La Caribeña Día maneja esquemas tradicionales dentro del mercado del chance. Cuando el jugador acierta las cuatro cifras en orden, el premio suele equivaler a 4.500 pesos por cada peso apostado. Para quienes aciertan las tres últimas cifras, el pago ronda los 400 pesos por peso jugado, mientras que la coincidencia de las dos últimas cifras suele pagar 50 pesos por cada peso apostado.

En el caso de la Quinta Balota, el pago puede alcanzar valores cercanos a 38.000 pesos por cada peso apostado, dependiendo de la modalidad seleccionada en el tiquete. Estos montos explican por qué muchos jugadores combinan varias opciones en una misma colilla, buscando equilibrar riesgo y ganancia.

La Caribeña Día, así, continúa siendo una alternativa sólida dentro de los sorteos diarios del país, ofreciendo reglas claras, pagos definidos y múltiples caminos para soñar con un buen resultado.