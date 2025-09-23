La Lotería Caribeña Día celebró este martes 23 de septiembre de 2025 su habitual sorteo en Colombia, entregando el número ganador y la quinta balota a los apostadores que siguen este juego con ilusión. Como siempre, el resultado fue verificado bajo estrictos protocolos de seguridad y con la presencia de delegados oficiales, lo que garantiza la transparencia y la confianza en cada jornada.

Número ganador de la Lotería Caribeña Día del martes 23 de septiembre

Número Ganador: 9255

Quinta Balota: 4

¿Cuál es el plazo legal para reclamar un premio en la Lotería Caribeña Día?

Uno de los aspectos más importantes que todo jugador debe tener en cuenta es el plazo legal para reclamar un premio. En Colombia, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010, los ganadores de los juegos de suerte y azar cuentan con un (1) año a partir de la fecha del sorteo para acercarse al operador y formalizar su cobro. Pasado este tiempo, se pierde el derecho a recibir el dinero, ya que la normativa establece que opera la prescripción extintiva del premio.

Es fundamental que el apostador guarde su colilla o billete en buen estado, ya que sin este documento no es posible adelantar ningún trámite. Además, el ganador debe presentar un documento de identidad válido y vigente. Recordar este plazo es clave para evitar que la ilusión del triunfo se convierta en una pérdida por descuido.

Modalidades de apuesta en la Lotería Caribeña Día: fija, aleatoria y combinada

La Caribeña Día ofrece a sus jugadores diferentes modalidades de apuesta que se ajustan a las preferencias de cada persona. La apuesta fija permite elegir un número específico que se conserva en cada jugada, ideal para quienes confían en cifras con valor sentimental o ritual. La apuesta aleatoria, en cambio, asigna automáticamente un número generado por el sistema, brindando rapidez y practicidad a los apostadores que prefieren dejarlo todo al azar.

Por último, existe la apuesta combinada, que mezcla elementos de ambas modalidades y permite jugar con varias opciones en un mismo sorteo. Esta diversidad en las formas de participar demuestra que la lotería no solo es un juego de azar, sino también una experiencia en la que intervienen emociones, estrategias personales y tradiciones familiares muy arraigadas en Colombia.