El resultado del Súper Astro Sol de este jueves 19 de febrero de 2026 vuelve a generar expectativa entre los seguidores del chance en Colombia, un juego que combina cuatro cifras en orden con el signo zodiacal del día. El sorteo, que se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p.m., ofrece distintas modalidades de participación y exige revisar con atención cada boleto para confirmar cualquier premio.

Además de la emoción propia del resultado, es clave entender qué ocurre cuando se obtiene un acierto significativo, especialmente en materia tributaria y en el impacto económico que tiene este sector en el país.

Resultado Súper Astro Sol del 19 de febrero de 2026

Número Ganador: 1203

Signo Zodiacal: Sagitario

Consulte siempre el resultado en canales oficiales y conserve su boleto hasta validar plenamente cualquier premio.

Qué impuestos se aplican a los premios de lotería y chance en Colombia

En Colombia, los premios obtenidos en lotería y chance están sujetos a cargas tributarias específicas. La explicación puede parecer compleja, pero en términos sencillos se aplican principalmente dos conceptos:

17% destinado al sistema de salud , que corresponde a una contribución obligatoria sobre el valor bruto del premio.

, que corresponde a una contribución obligatoria sobre el valor bruto del premio. 20% por ganancias ocasionales, administrado por la autoridad tributaria nacional, que se calcula sobre el valor que queda luego de aplicar la contribución previa, según corresponda.

En la práctica, el operador del sorteo realiza las retenciones directamente antes de entregar el dinero al ganador, lo que significa que el participante recibe el valor neto ya descontado. Estas sumas son administradas por el sistema de salud y por la autoridad fiscal competente, fortaleciendo las finanzas públicas.

Por ejemplo, si un premio es de $10.000.000, primero se aplica el porcentaje correspondiente a salud y luego la retención por ganancia ocasional sobre la base gravable definida por la norma. El resultado final será el monto efectivo entregado al ganador.

El rol de las loterías en la formalización del empleo y la economía popular

Más allá de los números, el sector de juegos de suerte y azar cumple una función económica relevante en Colombia. La comercialización de chance y lotería genera ingresos legales y sostenibles para miles de vendedores independientes, distribuidores y pequeños comercios en todo el país.

Entre los principales aportes se destacan:

Generación de fuentes de ingreso formal regulado.

Dinamización de la economía en barrios y municipios.

Inclusión financiera para trabajadores independientes.

Mayor trazabilidad en operaciones comerciales.

Reducción de prácticas informales ilegales.

Cada sorteo moviliza no solo expectativas individuales, sino también un circuito económico que impacta directamente en la economía popular. Entender este contexto permite valorar la dimensión social y financiera que acompaña a cada boleto emitido en el país.