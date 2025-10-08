El Súper Astro Sol, uno de los juegos de lotería más populares en Colombia, llevó a cabo su sorteo del miércoles 8 de octubre de 2025, con transmisión oficial y bajo los más estrictos protocolos de transparencia.

Este sorteo continúa atrayendo miles de jugadores que apuestan sus números y signos zodiacales con la esperanza de alcanzar un premio millonario. A continuación, te compartimos el resultado de la jornada y dos temas de interés sobre las ganancias y los acumulados del juego.

Combinación del Súper Astro Sol del miércoles 8 de octubre de 2025

El Súper Astro Sol reveló un nuevo número afortunado junto con su signo zodiacal correspondiente, en una jornada cargada de expectativa entre los apostadores.

Número Ganador: 3168

Signo Zodiacal: Aries.

¿Cómo se calculan las ganancias en el Súper Astro Sol según el valor apostado?

El Súper Astro Sol se distingue por ofrecer premios proporcionales al monto apostado y a la modalidad elegida por el jugador. Si apuestas a las cuatro cifras en orden exacto, el pago equivale a 4.500 veces el valor jugado. Es decir, una apuesta de $1.000 puede generar una ganancia de $4.500.000.

En cambio, si las cifras coinciden en otro orden o si solo se aciertan las tres, dos o una cifra final, el pago disminuye según la tabla oficial de premios. También influye la selección del signo zodiacal, ya que este componente incrementa las posibilidades de acierto y, por tanto, el monto final del premio. Por eso, el cálculo de las ganancias depende directamente de la combinación entre la cifra, el signo y la modalidad seleccionada por el apostador.

Premios acumulados: ¿cómo funcionan en esta lotería y qué impacto tienen ?

Los premios acumulados del Súper Astro Sol son una de las mayores atracciones del juego, ya que representan la posibilidad de ganar sumas superiores a las establecidas en la tabla base. Cuando un sorteo no registra un ganador principal, el premio mayor se acumula para la siguiente jornada, aumentando así la expectativa y el volumen de apuestas.

Este sistema impulsa la participación de nuevos jugadores y mantiene fieles a los más experimentados, generando un efecto multiplicador en cada sorteo. Los acumulados también funcionan como un incentivo emocional, recordando que en cualquier momento la suerte puede cambiar la vida de quien acierte la combinación perfecta de números y signo.