La tarde del miércoles 4 de marzo de 2026 avanza con agendas cumplidas, reuniones cerradas y pendientes al día en buena parte del país. A las 4:00 p.m., como es habitual, el espacio es para revisar el resultado del Súper Astro Sol, uno de los juegos de chance más particulares en Colombia, gracias a su dinámica que combina número y signo zodiacal.

Resultado del Súper Astro Sol del miércoles 4 de marzo de 2026

Estos fueron los datos oficiales del sorteo de hoy:

Número Ganador: 7250

Signo Zodiacal: Escorpión

Con esta combinación, miles de participantes en distintas regiones del país verifican si su jugada coincide y si alcanzaron algún tipo de premio según el plan de pagos vigente.

Colillas electrónicas: legalidad, validez y cómo imprimirlas correctamente

En la actualidad, cada vez más jugadores optan por realizar su jugada de manera digital. Las colillas electrónicas tienen plena validez jurídica en Colombia siempre que sean emitidas por plataformas autorizadas por los operadores legales y reguladas por Coljuegos.

Para que la colilla digital conserve su autenticidad en caso de ganar un premio, es clave:

Verificar que incluya fecha, hora, número jugado, signo (en el caso del Súper Astro) y código de seguridad.

Guardar el comprobante en formato PDF o en el correo de confirmación.

Si se decide imprimirla, hacerlo en buena calidad, asegurando que el código QR o número de validación sea totalmente legible.

El documento, físico o digital, es el soporte indispensable para reclamar el premio, por lo que su conservación es una responsabilidad directa del participante.

Pagos y recargas virtuales: métodos autorizados y precauciones al jugar en línea

El crecimiento del juego digital ha traído consigo mayor facilidad para realizar recargas y pagos desde el celular o el computador. Sin embargo, no todos los canales son seguros.

En Colombia, los métodos autorizados suelen incluir:

Plataformas bancarias reconocidas.

Pasarelas de pago certificadas.

Billeteras digitales aliadas con operadores oficiales.

Antes de realizar cualquier transacción, es fundamental comprobar que el portal pertenezca a un operador autorizado y que cuente con protocolos de seguridad visibles (como conexión segura HTTPS y certificaciones vigentes).

Evitar enlaces compartidos por terceros o promociones sospechosas es una medida básica de protección. Recordemos que el chance es un juego regulado y supervisado, y su práctica debe hacerse siempre dentro de los canales formales para garantizar transparencia y respaldo legal.

La jornada de este miércoles continúa, pero el espacio de las 4:00 p.m. ya dejó su marca con el resultado del Súper Astro Sol, un clásico que mezcla tradición, tecnología y emoción en cada sorteo.