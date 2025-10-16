Este jueves 16 de octubre de 2025, el sorteo del Súper Astro Sol volvió a emocionar a miles de jugadores en toda Colombia. Este popular juego de azar combina números y signos zodiacales, ofreciendo grandes premios cada día. A continuación, conoce el resultado oficial del sorteo y las recomendaciones clave para cobrar tu premio sin contratiempos.

Número ganador del Súper Astro Sol del jueves 16 de octubre

Estos son los resultados oficiales del sorteo de Súper Astro Sol, publicados por la entidad operadora y verificados por las autoridades competentes en Colombia.

Número Ganador: 3142

Signo Zodiacal: Piscis.

Cuida tu colilla del Astro Sol: el comprobante que te respalda

Uno de los errores más comunes entre los jugadores de Súper Astro es descuidar la colilla del tiquete después del sorteo. Este pequeño documento tiene una importancia legal y práctica, ya que acredita tu participación y se convierte en la única prueba válida en caso de resultar ganador.

Conservar la colilla en buen estado es fundamental. No debe estar rota, manchada ni alterada, porque cualquier daño puede invalidar el reclamo del premio. Además, es recomendable guardar el tiquete en un lugar seco y seguro, lejos del sol o la humedad. En caso de premios mayores, la empresa operadora revisará la autenticidad del comprobante a través de los códigos de seguridad impresos en él.

Este documento, aunque parezca simple, es la llave que garantiza el cobro de tu premio, por lo que su cuidado debe ser una prioridad para cualquier jugador habitual del Súper Astro.

Cómo cobrar tu premio del Súper Astro Sol sin inconvenientes

Reclamar un premio del Súper Astro Sol en Colombia es un proceso ágil, pero requiere seguir ciertos pasos para evitar demoras o rechazos. El procedimiento varía según el valor del premio, pero los requisitos básicos son los mismos en todos los casos.

Primero, debes acercarte a un punto autorizado o agencia de chance con tu tiquete ganador y tu documento de identidad original. Si el monto es inferior al límite establecido por la operadora nacional, el pago se puede hacer directamente en el punto de venta.

En cambio, si el premio supera el umbral que obliga la retención tributaria, el cobro debe realizarse en la oficina principal o en una entidad financiera aliada. En este caso, la empresa realiza la verificación de autenticidad del tiquete y aplica la retención en la fuente del 20%, según la normativa vigente.

Una vez completado el proceso, el jugador recibe su pago junto con un comprobante oficial del descuento realizado, documento que puede ser útil para registros personales o trámites tributarios posteriores.