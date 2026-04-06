Este domingo 5 de abril llega con toda la expectativa puesta en el resultado oficial del Sinuano Noche, uno de los momentos más esperados para quienes siguen el sorteo día a día. El cierre del fin de semana se vive con emoción y aquí puedes consultar de forma rápida y confiable el número ganador de este juego de chance.

Los domingos tienen ese ambiente distinto, de pausa y balance, pero también de ilusión. Revisar el resultado del Sinuano Noche domingo 5 de abril se convierte en ese instante clave en el que todo puede cambiar, donde cada número puede marcar el inicio de una nueva semana con buenas noticias.

Resultado del sorteo en la Lotería Sinuano Noche – Domingo 5 de Abril 2026

Si ya tienes tu número elegido, este es el lugar indicado para comprobarlo. Accede al resultado oficial del Sinuano Noche en Colombia, revisa cada cifra y descubre si esta jornada termina con premio. Porque en este tipo de sorteos, la suerte puede aparecer justo cuando menos lo esperas.

Número Ganador: 4252

Y la 5ta Balota: 6.

Sinuano Noche, lotería en Colombia: jugar, soñar y aportar al mismo tiempo

El Sinuano Noche en Colombia no es solo un sorteo más. Cada jugada también suma a algo más grande: parte de lo recaudado se destina a programas de salud y proyectos sociales que impactan a distintas comunidades. Es decir, mientras buscas acertar el número ganador, también estás aportando a una causa real, lo que hace que el resultado del Sinuano Noche tenga un valor que va más allá del premio.

Su alcance ya es nacional. Desde ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla hasta municipios y zonas rurales, el sorteo se vive con la misma intensidad. El Sinuano Noche hoy conecta a personas en todo el país, creando ese momento compartido en el que todos están pendientes del resultado.

Con el tiempo, el Sinuano Noche se consolidó como un plan fijo en la rutina diaria. No es solo la ilusión de ganar, es también la confianza en un juego que se mantiene cercano y transparente. Así, cada noche mezcla emoción, costumbre y ese plus de saber que también estás aportando a algo positivo.

Resultados de la semana en la lotería Sinuano Noche: lunes 30 de marzo al sábado 4 de abril

Cerramos la semana no solamente compartiendo el resultado del sorteo del Sinuano Noche del domingo sino los de toda la semana:

Lunes 30 de marzo: 8346-7.

Martes 31 de marzo: 9893-2.

Miércoles 1 de abril: 6895-4.

Jueves 2 de abril: 9539-3.

Viernes 3 de abril: 2104-3.

Sábado 4 de abril: 9346-1.

El lunes 6 de abril será la próxima edición del sorteo en la lotería Sinuano Noche. Se realizará en su horario habitual de las 10:30 p.m. Acá podrás consultar su resultado oportunamente.